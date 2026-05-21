トランプ政権は、キューバのラウル・カストロ元国家評議会議長を訴追したと発表しました。

【映像】トランプ政権 カストロ元議長を訴追

アメリカ司法省は20日、会見し、1996年に、アメリカに拠点を置く亡命キューバ人団体の飛行機を撃墜しアメリカ人3人を含む4人を殺害した罪などでラウル・カストロ元国家評議会議長らを訴追したと発表しました。

当時、ラウル氏は兄で最高指導者だったフィデル・カストロ氏のもと、国防相を務めていました。

トランプ政権は1月にベネズエラを攻撃した後、キューバに対して事実上の海上封鎖で石油供給を制限し、「次はキューバだ」と語るなど体制転換への圧力を強めてきました。

トランプ大統領「長年にわたって多くの問題があった。（カストロ氏の起訴は）キューバの人々にとって非常に大きな節目だったと思う」

トランプ大統領は記者団に対して、カストロ氏の起訴は「大きな節目」だとしたうえで、「我々はキューバを解放しつつある」と述べ、キューバ国民を支援する必要があるという考えを示しました。

一方、キューバへのさらなる圧力について、「事態がエスカレートすることはなく、その必要もない」としています。

キューバのディアスカネル大統領はSNSに「訴追は一切の法的根拠を欠いた政治的な行動だ」と投稿しアメリカを非難しています。

ラウル氏は現在94歳で5年前に権力の座から退いています。（ANNニュース）