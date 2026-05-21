『ダンジョン飯』初の公式レシピ本発売へ！写真公開 『レタスクラブ』と本格的にコラボ
人気コミック＆アニメ『ダンジョン飯』と、料理誌『レタスクラブ』がコラボレーションした初の公式レシピ本『公式レシピブック おうちで作れるダンジョン飯』が、7月31日に発売されることが決定した。
【写真】美味そう！レシピ本で紹介された『ダンジョン飯』料理
本日21日より全国の書店・ネット書店にて一斉に予約受付を開始。さらに、KADOKAWA公式通販【カドスト】では、ここでしか手に入らない「限定アクリルコースター」付き特装版の発売も決まった。
「一度は食べてみたい」とファンを魅了する作中メニューを、身近な食材・調味料だけで作れるようアレンジ。『レタスクラブ』の料理特集でもおなじみ、人気料理家の池田美希氏がレシピ制作を担当。創刊38年の『レタスクラブ』編集部とともに、味と見た目の再現度に徹底的にこだわった。もちろん、九井諒子先生の「お墨付き」となっている。
表紙をはじめ、中面にも九井諒子先生の描きおろしイラストを多数掲載。さらに、本書でしか読めない「特別漫画」も収録。レシピ本を超えた、ファン必携のコレクターズアイテムとなっている。
インパクト抜群のメニューを家庭のキッチンで無理なく作れるよう丁寧に解説しており、フルカラー全116ページで価格は2200円（税込）。特装版は4950円となっている。
【写真】美味そう！レシピ本で紹介された『ダンジョン飯』料理
本日21日より全国の書店・ネット書店にて一斉に予約受付を開始。さらに、KADOKAWA公式通販【カドスト】では、ここでしか手に入らない「限定アクリルコースター」付き特装版の発売も決まった。
表紙をはじめ、中面にも九井諒子先生の描きおろしイラストを多数掲載。さらに、本書でしか読めない「特別漫画」も収録。レシピ本を超えた、ファン必携のコレクターズアイテムとなっている。
インパクト抜群のメニューを家庭のキッチンで無理なく作れるよう丁寧に解説しており、フルカラー全116ページで価格は2200円（税込）。特装版は4950円となっている。
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優