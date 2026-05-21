敵地パドレス戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は20日（日本時間21日）、敵地パドレス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場し、初回に8号となる先頭打者本塁打を放った。これを阻止しようとした中堅手が交代。負傷したのではないかと米記者が伝えている。

初回先頭の大谷は、相手先発バスケスの初球95.5マイル（約153.7キロ）の高めフォーシームを強振。打球速度111.3マイル（約179.1キロ）、飛距離398フィート（約121.3メートル）の打球は中堅フェンスを越える8号となった。

この打球を追った中堅手メリルは、本塁打を阻止しようとジャンプし、腰のあたりをフェンスに強く打ちつけた。ベンチで打ちつけた部位をさする姿もカメラが捉えていた。その後もプレーを続けたが、5回の守備の前にジョンソンと交代した。

米スポーツメディア「ジ・アスレチック」のパドレス番デニス・リン記者は自身のXで「ブライス・ジョンソンがジャクソン・メリルと交代。2回に三振に倒れた後、クレイグ・スタメンとトレーナーのマーク・ロゴフがメリルと会話していた」と投稿。「メリルは、ショウヘイ・オオタニの先頭打者弾を阻止しようとした後、（ぶつけた部位に対し）かなりの不快感を示しているようだった」ともつづっていた。



（THE ANSWER編集部）