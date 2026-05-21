ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 晴天の中国・重慶 美しい都市景観 晴天の中国・重慶 美しい都市景観 晴天の中国・重慶 美しい都市景観 2026年5月21日 10時48分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ １９日、重慶の都市景観。（重慶＝新華社記者／王全超） 【新華社重慶5月21日】中国重慶市は、山がちな地形から「山城」と呼ばれる。ここ数日は晴天が続き、起伏に富む立体的な都市景観が重慶ならではの風情を醸し出している。１９日、重慶の都市景観。（重慶＝新華社記者／王全超）１９日、重慶の都市景観。（重慶＝新華社記者／王全超）１９日、重慶の都市景観。（重慶＝新華社記者／王全超）１９日、重慶の都市景観。（重慶＝新華社記者／王全超）１９日、重慶の都市景観。（重慶＝新華社記者／王全超）１９日、重慶の都市景観。（重慶＝新華社記者／王全超）１９日、重慶の都市景観。（重慶＝新華社記者／王全超）１９日、重慶の都市景観。（重慶＝新華社記者／王全超）１９日、重慶の都市景観。（重慶＝新華社記者／王全超）１９日、重慶の都市景観。（重慶＝新華社記者／王全超）１９日、重慶の都市景観。（重慶＝新華社記者／王全超）１９日、重慶の都市景観。（重慶＝新華社記者／王全超）１９日、重慶の都市景観。（重慶＝新華社記者／王全超）１９日、重慶の都市景観。（重慶＝新華社記者／王全超）１９日、重慶の都市景観。（重慶＝新華社記者／王全超）１９日、重慶の都市景観。（重慶＝新華社記者／王全超）１９日、重慶の都市景観。（重慶＝新華社記者／王全超） リンクをコピーする みんなの感想は？