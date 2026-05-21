21日10時現在の日経平均株価は前日比1874.88円（3.14％）高の6万1679.29円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1252、値下がりは284、変わらずは26と、値上がり銘柄の割合が80％を超えている。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を802.12円押し上げている。次いで東エレク <8035>が233.31円、アドテスト <6857>が155.68円、ＴＤＫ <6762>が110.62円、イビデン <4062>が108.61円と続く。



マイナス寄与度は24.94円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、コナミＧ <9766>が13.74円、バンナムＨＤ <7832>が9.55円、ＳＯＭＰＯ <8630>が9.09円、ソニーＧ <6758>が7.37円と続いている。



業種別では33業種中27業種が値上がり。1位は情報・通信で、以下、銀行、その他金融、電気機器と続く。値下がり上位には鉱業、海運、石油・石炭が並んでいる。



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