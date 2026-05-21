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【アフター万博】くら寿司“世界の70メニュー”復活！当たり外れが激しすぎると話題に

大阪・関西万博で話題を呼んだくら寿司が、「メモリアル店」としてなんば千日前に復活。過去に提供された“世界のメニュー”約70種類が再登場し、注目を集めている。

店内には万博で使用されていた抗菌寿司カバー「ウォールオブジェ」が設置され、さらに机の下から醤油や箸を取り出す新システムも導入。進化した空間に、思わず驚かされる。

今回の見どころは、やはり世界各国の個性豊かなメニュー。万博時に課題とされていた“温度”にも注目が集まる中、スロバキアの「カリフラワーナゲット」はまさかの“熱々”で高評価。一方で、トルコの「ケバブ」などは温かいけど、、、当たり外れの差が激しい様子も。

さらに、マレーシアの激辛メニューや、意外な美味しさを見せたスイーツ系など、気になる料理が続々登場。どれを選べばいいのか迷うラインナップとなっている。

果たして本当に“当たり”はどれなのか――。

実際に食べてみたリアルな評価や、失敗しない注文方法は動画でチェック！

YouTubeの動画内容

00:16

万博店で設置されていた「ウォールオブジェ」
01:03

テーブルの下から醤油や箸を取り出す新システム
01:15

70の世界のメニューが大集結！冷たいのか温かいのかを検証
02:19

スロバキア「カリフラワーナゲット」は温かくて大興奮
07:23

温かい料理はタブレットで！失敗しない注文のコツ

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