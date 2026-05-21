東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析
オージードル
終値0.7151 高値0.7174 安値0.7087
0.7275 ハイブレイク
0.7224 抵抗2
0.7188 抵抗1
0.7137 ピボット
0.7101 支持1
0.7050 支持2
0.7014 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5868 高値0.5888 安値0.5815
0.5972 ハイブレイク
0.5930 抵抗2
0.5899 抵抗1
0.5857 ピボット
0.5826 支持1
0.5784 支持2
0.5753 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3746 高値1.3779 安値1.3731
1.3821 ハイブレイク
1.3800 抵抗2
1.3773 抵抗1
1.3752 ピボット
1.3725 支持1
1.3704 支持2
1.3677 ローブレイク
ピボット分析
オージードル
終値0.7151 高値0.7174 安値0.7087
0.7275 ハイブレイク
0.7224 抵抗2
0.7188 抵抗1
0.7137 ピボット
0.7101 支持1
0.7050 支持2
0.7014 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5868 高値0.5888 安値0.5815
0.5972 ハイブレイク
0.5930 抵抗2
0.5899 抵抗1
0.5857 ピボット
0.5826 支持1
0.5784 支持2
0.5753 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3746 高値1.3779 安値1.3731
1.3821 ハイブレイク
1.3800 抵抗2
1.3773 抵抗1
1.3752 ピボット
1.3725 支持1
1.3704 支持2
1.3677 ローブレイク