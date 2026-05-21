東京市場　ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析

オージードル
終値0.7151　高値0.7174　安値0.7087

0.7275　ハイブレイク
0.7224　抵抗2
0.7188　抵抗1
0.7137　ピボット
0.7101　支持1
0.7050　支持2
0.7014　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5868　高値0.5888　安値0.5815

0.5972　ハイブレイク
0.5930　抵抗2
0.5899　抵抗1
0.5857　ピボット
0.5826　支持1
0.5784　支持2
0.5753　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.3746　高値1.3779　安値1.3731

1.3821　ハイブレイク
1.3800　抵抗2
1.3773　抵抗1
1.3752　ピボット
1.3725　支持1
1.3704　支持2
1.3677　ローブレイク