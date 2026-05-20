Ãæ¹ñ¸ø±éÃæ»ß¥é¥Ã¥·¥å¤ËÊ°³´¤·¤¿46ºÐ¥·¥ó¥¬¡¼¤¬ºÆ¤Ó¹â»ÔÈãÈ½¡¡¡Ö¹ñÎÏÄã²¼¤µ¤»¤¿À¯¸¢¡×¤ÈÅÜ¤ê¤â¥Í¥Ã¥È¤ÏÈ¿È¯
¡¡¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤ËÂÐ¤·¡¢ÈãÈ½¤òÂ³¤±¤ë¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎSNS¤¬¡¢Âç¹Ó¤ì¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¸½À¯¸¢¤ò¡ÈËö´ü¾õÂÖ¡É°·¤¤¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÅê¹Æ¤òÏ¢È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ´¹ñ»æµ¼Ô¡Ë
¡¡²á·ãÈ¯¸À¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï46ºÐ¤Î¼·ÈøÎ¹¿Í¡£18Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¼«¿È¤ÎX¤Ç¡¢¡ÔÊÆÃæ¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ç¥È¥é¥ó¥×¤¬Õ»¤òÇä¤ë¤³¤È¤·¤«¤Ç¤¤º¡¢ÂæÏÑ¤ò¼Â¼ÁÇä¤êÅÏ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÂæÏÑÍ»öÈ¯¸À¤ÎÁ°Äó¾ò·ï¤¹¤éÊø¤ìµî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Þ¤À¸½À¯¸¢¤Ë»Ù»ý¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¶Ã¤«¤µ¤ì¤¿¡Õ¤È¶ì¸À¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ô·òÁ´¤Ê¹ñ¤Ê¤é¥Í¥¬¥¥ã¥óÆ°²èºîÀ®¡¦³È»¶°ÍÍê¤Î¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤¬½Ð¤¿»þÅÀ¤Ç´°Á´¤Ë¿®Íê¤ò¼º¤Ã¤Æ¤ë¤Ï¤º¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡Õ¤È¸ÀµÚ¡£
¡¡¹â»Ô¿Ø±Ä¤¬ºòÇ¯¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ç¡¢ÂÐÎ©¸õÊä¤ò¹¶·â¤¹¤ë¡ÈÈðëîÃæ½ýÆ°²è¡É¤ÎºîÀ®¡¦³È»¶¤ò°ÍÍê¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿·ï¤â¿¨¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¼·Èø¤ÎÄÉ·â¤Ï»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¸å¤â¡¢¡Ô¤³¤ÎÃ»¤¤´ü´Ö¤Ë¡¢¤³¤ì¤Û¤É¹ñÎÏ¤òÄã²¼¤µ¤»¡¢¾Íè¤òÊÄ¤¶¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿À¯¸¢¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤Ï¡Õ¤ÈÀ¯¸¢ÈãÈ½¤òÅ¸³«¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÔÀÈ¤¤¼Ò²ñ¤Ç¤Ï¡¢¿ÈÆâ¤ò¼é¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°Õ¸«¤Î°ã¤¦Â¾¼Ô¤ÎÀ¸Â¸¤Þ¤ÇÁÛÁü¤Ç¤¤ë¤«¤¬ÂçÀÚ¡Õ¡ÔÄü¤á¤º¤ËÊâ¤«¤Ê¤¤¤È¡£¿Í¤ËÍ¥¤·¤¯¤Ç¤¹¤è¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Õ¤Ê¤É¤ÈÅê¹Æ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤³¤Î¡È¾å¤«¤éÌÜÀþ¤ÎÀâ¶µ¡É¤¬µÕ¸ú²Ì¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢X¤Ç¤Ï
¡Ô¡Ö¿Í¤ËÍ¥¤·¤¯¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸À¤¦¤Ê¤éÃç´Ö¤Î·ÝÇ½¿Í¤Ë¸À¤Ã¤¿¤é¡©¡Õ
¡Ô²¿¤Ç¼«Ê¬¤¬·òÁ´¤¸¤ã¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¡Õ
¡¡¤Ê¤É¡¢µñÈÝÈ¿±þ¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¼·Èø¤ÏºòÇ¯11·î¤Ë¤â¡¢¹â»Ô¼óÁê¤ÎÂæÏÑÍ»öÈ¯¸À¤ò¤á¤°¤êX¤ÇÌÔÈ¿È¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÆüËÜ¿Í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÃæ¹ñ¸ø±éÃæ»ß¤¬Áê¼¡¤¤¤ÀºÝ¡¢¡Ô¹â»Ô»á¤Î·ÚÎ¨¤Ê¼«¸Ê¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¡¢Åì¥¢¥¸¥¢¤Î°ÂÄê¤¬Âç¤¤¯Â»¤Ê¤ï¤ì¤¿¡Õ¤ÈÅê¹Æ¡£¡Ô¿®Íê¤ÏÁê¸ß¤Ë»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆËÂ¤°¤â¤Î¤À¤¬¡¢²õ¤ì¤ë»þ¤Ï°ì½Ö¡Õ¤Ê¤É¤È¡¢ÅÜ¤ê¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡Êª²Á¹âÂÐ±þ¤Ø¤ÎÉÔËþ¤Ê¤É¤«¤é´Ë¤ä¤«¤ËÄã²¼·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¹â»ÔÆâ³Õ¤Î»Ù»ýÎ¨¤À¤¬¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ60¡Á70¡óÂæ¤È¤¤¤¦°ÛÎã¤Î¹â¿å½à¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¼·Èø¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¤¹¤Ç¤Ë¡È½ª¤ï¤Ã¤¿À¯¸¢¡É¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£