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松原氏が自身のYouTubeチャンネルで「【実話】年収1000万円の父が便利屋FCで失敗…息子からのガチ相談が重すぎた」を公開した。ビル清掃事業などを展開する株式会社アクアの取締役である同氏は、便利屋のフランチャイズに加盟して赤字が続く父親を持つ息子からの相談を受け、1人開業における失敗の典型例と厳しい現実について語っている。



動画には相談者の佐藤氏がゲストとして登場。年収1000万円の営業職だった父親が定年直前に退職し、家族に無断で便利屋フランチャイズに加盟したものの、毎月10万円以上の赤字を抱えている現状を明かした。松原氏は、事前の相談がなかったことを「一番最悪なポイント」と指摘。説明会の甘い言葉を信じ込み、家族の反対を恐れて勝手に始めてしまったことで、家庭崩壊が進んでいると分析した。



さらに、松原氏は「典型的な1人開業のやってはいけないパターンにはまっている」と断言。営業職出身者は「営業力があれば成功する」というフランチャイズ側のトークに乗せられやすいという罠を解説した。また、事業用として必要性の薄い電気自動車を新車で購入し、車のリース代や毎月の返済、住宅ローンが重くのしかかっている状況に対し、「泥沼にどんどん入っていく」と強い懸念を示した。



相談者から今後どうすべきか問われると、松原氏は単月で黒字にならない事業は「絶対にやめたほうがいい」とバッサリ。清掃などの技術が伴っていないとリピーターがつかず、「1年経って黒転しないのは無理」だと説明した。その上で、父親が第二種運転免許を持っているという事実を聞くと、「絶対にタクシー運転手をしたほうがいい」と即答し、現在の事業からは早期撤退すべきだと提案した。



最後に松原氏は、父親のプライドを気遣いつつも「1回リセットボタンを押したほうがいい」と佐藤氏に説得を促した。事業の失敗は能力の有無ではなく「向いてる向いてないの話」だと強調し、泥沼から抜け出すための冷静な判断を求めて動画を締めくくった。