BTS、高陽公演の熱狂がよみがえる デビュー記念日・釜山公演のライブビューイング予告編解禁
韓国の7人組グループ・BTSが、6月13日に韓国・釜山アジアド主競技場でワールドツアー『BTS WORLD TOUR “ARIRANG”』で開催する公演が、全国の映画館でライブビューイングされる。それに先立って、高陽公演を映した予告編が解禁された。
【ライブ写真】約10年ぶり!？メキシコのファンと対面したBTS
『BTS WORLD TOUR “ARIRANG”』は、2027年にかけて開催している韓国アーティスト史上最大規模のワールドツアー。4月9日から3日間にわたって、韓国・高陽総合運動場にて華々しく幕を開けた。その熱狂を止めることなく、約7年ぶりの開催となった東京ドーム公演においても全日程ソールドアウトという圧倒的な成功を収めた。現在はその勢いを維持したまま北米ツアーを敢行中で、世界中から注目を集めている。
そして、BTSのデビュー記念日である6月13日に開催する韓国・釜山アジアド主競技場公演。その特別な公演を全国の映画館で体験できる、ライブビューイングの最新予告編が解禁された。予告編は、ARMY（ファンネーム）の大歓声が響き渡る中、ツアーの出発点となった高陽公演のステージを鮮烈に描き出す映像からスタート。5thアルバム『ARIRANG』に収録されている「FYA」の重厚なビートに乗せて、メンバー7人のマイクが象徴的に映し出されるほか、リハーサルに臨むメンバーの貴重な姿も収録。記念すべき釜山公演を全国の映画館で体感できることへの期待を押し上げる仕上がりとなっている。
さらに、予告編の解禁に合わせ、ライブビューイング公式サイトでは、実際に高陽公演を映画館で体験したARMYからのコメントを掲載。「いろんな角度からステージを見れて、全員の姿が見れて良かった」「すごく盛り上がったので一体感がすごかった」「公演会場と一緒になって盛り上がれる」「手が届きそう…！かっこよかった」など、映画館ならではの没入感に感動するリアルな声が多数寄せられた。「ライブビューイングの楽しみ方」画像も用意している。
【ライブ写真】約10年ぶり!？メキシコのファンと対面したBTS
『BTS WORLD TOUR “ARIRANG”』は、2027年にかけて開催している韓国アーティスト史上最大規模のワールドツアー。4月9日から3日間にわたって、韓国・高陽総合運動場にて華々しく幕を開けた。その熱狂を止めることなく、約7年ぶりの開催となった東京ドーム公演においても全日程ソールドアウトという圧倒的な成功を収めた。現在はその勢いを維持したまま北米ツアーを敢行中で、世界中から注目を集めている。
さらに、予告編の解禁に合わせ、ライブビューイング公式サイトでは、実際に高陽公演を映画館で体験したARMYからのコメントを掲載。「いろんな角度からステージを見れて、全員の姿が見れて良かった」「すごく盛り上がったので一体感がすごかった」「公演会場と一緒になって盛り上がれる」「手が届きそう…！かっこよかった」など、映画館ならではの没入感に感動するリアルな声が多数寄せられた。「ライブビューイングの楽しみ方」画像も用意している。