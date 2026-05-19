大阪・関西万博でトラブルが相次いだEVバス。保管場所から移送開始です。

【写真を見る】万博でトラブル相次いだ「EVバス」 保管場所から府外への移送はじまる 大阪メトロが国や府の補助金を活用して約75億円で購入…路線バスなどへの転用予定も不具合により断念

大阪メトロは万博閉幕後、城東区に保管している中国製EVバスについて、5月18日から府外への移送を開始しました。

その数は150台にのぼり、6月末までにすべて運び出すとしていますが、移送先は明らかにしていません。

EVバスは大阪メトロが、国や大阪府の補助金を活用して約75億円で購入。万博後は、路線バスなどへ転用する予定でしたが、ブレーキが利かないなどの不具合が相次ぎ、安全性が確保できないとして活用を断念していました。

大阪メトロはEVバスの販売業者に対し購入費用の返還を求める方針ですが、販売業者は4月から民事再生手続きが始まっていて、負債総額は57億円にのぼるということです。