メガネブランド「Zoff（ゾフ）」が、サンリオの人気キャラクター「ポチャッコ」とコラボレーションしたアイウェアコレクション「Zoff｜POCHACCO」を、5月22日（金）から全国のZoff店舗と公式オンラインストアで発売する。5月8日（金）からオンラインストアで先行予約受け付けが始まっている。

「Zoff｜POCHACCO」“Icecream Collection”が登場 (C)2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670086

今回は"Icecream Collection"をテーマに、ポチャッコの大好物であるバナナアイスから着想を得たジェラートカラーを基調とした、チョコミントカラーなどのメガネ6型12種（7700円〜1万2200円）、サングラス4型4種（1万2200円）がラインアップ。全商品にオリジナルデザインのメガネケースとメガネ拭きが付属する。

ボストン型の「プラスチックモデル」（1万2200円）は、アイスクリームをモチーフにしたラバー素材のつるでズレにくく、やわらかなかけ心地になっている。

「プラスチックモデル」（1万2200円） (C)2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670086

「プラスチックモデル」（1万2200円） (C)2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670086

メタルベースに塗装を施した「メタルモデル」（1万2200円）は、ウェリントン型のメタルフロントにラバー素材のつるを組み合わせたすっきりとしたデザイン。

「メタルモデル」（1万2200円） (C)2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670086

「メタルモデル」（1万2200円） (C)2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670086

足あとが型押しされたスリムなラバーテンプルの「スリムモデル」（1万2200円）は、細身のメタルボストンフレームで、「キッズモデル」（1万2200円）は、子どもも使いやすいXSサイズとなっている。

「スリムモデル」（1万2200円） (C)2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670086

「スリムモデル」（1万2200円） (C)2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670086

「キッズモデル」（1万2200円） (C)2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670086

「キッズモデル」（1万2200円） (C)2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670086

「エントリーモデル」（7700円〜9900円）は、ポチャッコたちが大集合したベーシックなデザイン。

「エントリーモデル」（7700円〜9900円） (C)2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670086

「エントリーモデル」（7700円〜9900円） (C)2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670086

ポチャッコたちの総柄デザインの「メガネ拭き」（900円）や、アイスクリームをモチーフにした「マスコットクリーナー」（2200円）、「セミハードケース」（1980円）も登場している。

全てのメガネとサングラスにオリジナルのメガネケースとメガネ拭きが付属 (C)2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670086

「メガネ拭き」（900円） (C)2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670086

「マスコットクリーナー」（2200円） (C)2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670086

「セミハードケース」（1980円） (C)2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670086

発売は5月22日（金）から。アウトレット店を除く全国のZoff店舗および公式オンラインストアにて購入できる。5月8日（金）からオンラインストアで先行予約を受け付けている。価格はすべて税込み。



(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670086