「ポチャッコ」×Zoffのコラボアイウェア発売！チョコミントカラーのアイテムが先行予約受付中
「ポチャッコ」×Zoffのコラボアイウェア発売！チョコミントカラーのアイテムが先行予約受付中
メガネブランド「Zoff（ゾフ）」が、サンリオの人気キャラクター「ポチャッコ」とコラボレーションしたアイウェアコレクション「Zoff｜POCHACCO」を、5月22日（金）から全国のZoff店舗と公式オンラインストアで発売する。5月8日（金）からオンラインストアで先行予約受け付けが始まっている。
今回は"Icecream Collection"をテーマに、ポチャッコの大好物であるバナナアイスから着想を得たジェラートカラーを基調とした、チョコミントカラーなどのメガネ6型12種（7700円〜1万2200円）、サングラス4型4種（1万2200円）がラインアップ。全商品にオリジナルデザインのメガネケースとメガネ拭きが付属する。
ボストン型の「プラスチックモデル」（1万2200円）は、アイスクリームをモチーフにしたラバー素材のつるでズレにくく、やわらかなかけ心地になっている。
メタルベースに塗装を施した「メタルモデル」（1万2200円）は、ウェリントン型のメタルフロントにラバー素材のつるを組み合わせたすっきりとしたデザイン。
足あとが型押しされたスリムなラバーテンプルの「スリムモデル」（1万2200円）は、細身のメタルボストンフレームで、「キッズモデル」（1万2200円）は、子どもも使いやすいXSサイズとなっている。
「エントリーモデル」（7700円〜9900円）は、ポチャッコたちが大集合したベーシックなデザイン。
ポチャッコたちの総柄デザインの「メガネ拭き」（900円）や、アイスクリームをモチーフにした「マスコットクリーナー」（2200円）、「セミハードケース」（1980円）も登場している。
発売は5月22日（金）から。アウトレット店を除く全国のZoff店舗および公式オンラインストアにて購入できる。5月8日（金）からオンラインストアで先行予約を受け付けている。価格はすべて税込み。
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