HOKAがインスタグラムで発表

スポーツメーカーのHOKAは18日、インスタグラムで陸上男子長距離の近藤幸太郎とアスリート契約を結んだことを発表した。青学大元エースの最新情報に、ファンからは歓喜の声が続出した。

3月末で実業団のSGホールディングスを退社していた近藤。HOKAは近藤とのアスリート契約を発表し、「今後は米国のプロランニングチームHOKA Northern Arizona Elite (@naz_elite )に日本初メンバーとして加わり、マラソンで世界を目標に活動していきます」と説明した。

近藤も「目標を達成するために必要な走力とメンタルを強化するため心機一転アメリカに拠点を移すことを決意しました」「まずは、MGCで勝つこと、日本一になりたいです」とコメント。2028年ロサンゼルス五輪の代表選考会となる27年秋のマラソングランドチャンピオンシップへ闘志を高めた。

25歳の最新情報に、ファンからは様々なコメントが寄せられた。

「さらにレベルアップするために挑戦する幸太郎くんカッコいいです！」

「新たな門出祝福します！」

「実業団を卒業してしばらく動向がわからず気になってましたが、まさかの海外進出なんですね！！ますますのご活躍をお祈りしてます」

「これからがすごく楽しみです！！新天地でも頑張ってください！」

「待ってましたーー！！もう退団後が気になって気になって、何度も検索してました」

近藤は青学大時代に箱根駅伝で活躍。3、4年時は“花の2区”を駆けた。3年時は区間7位ながら総合優勝に貢献。4年時はエースとして区間2位と好走した。



（THE ANSWER編集部）