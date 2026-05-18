【北海道札幌市】パフェとお酒を主役にした、夜パフェ専門店「Parfait Bar ＆VIGO すすきの店」OPEN！



CARTONが、同社が運営する夜パフェ専門店「Parfait Bar ＆VIGO(パフェバー アンドビーゴ)」を、5月15日(金)、北海道・札幌すすきのにオープンした。

“夜パフェ”について

“夜パフェ”とは、食事の後にお酒とともに楽しむデザート、またはバー空間で味わう大人向けのパフェ。一般的なパフェとは異なり、甘さを抑えた軽やかな味わいと、旬のフルーツやジュレ、クリームなどを幾層にも重ねた美しい構成が特長で、まるでカクテルのように繊細な味わいを楽しむことができる。

毎月パティシエ監修の新作パフェを提供



「パフェバー ＆VIGO」は、首都圏を中心に店舗展開を行い、近年は出店を加速しながら成長を続けている夜パフェ専門ブランド。パフェとお酒を同時に楽しめる「パフェバー」という業態で、旬の食材を最大限に活かすためグランドメニューは設けず、毎月パティシエ監修の新作パフェを提供している。

札幌のナイトカルチャーと融合した新たな夜パフェ体験

また夜パフェは、札幌・すすきので生まれた文化として全国的に知られており、食後にパフェを楽しむ“締めパフェ”のスタイルで、今や全国へと広がりを見せている。

「パフェバー ＆VIGO」は、その文化に着想を得て独自の進化を遂げてきたブランドとして、今回“逆輸入”という形で本場・札幌に出店！新店舗「Parfait Bar ＆VIGO すすきの店」では、札幌のナイトカルチャーと融合した新たな夜パフェ体験が提供される。

締めや2軒目はもちろん、1軒目としても成立する店舗

多くの夜パフェ専門店が集まり、全国でも有数の激戦区として知られているすすきのの中で「Parfait Bar ＆VIGO すすきの店」は、“パフェとお酒を主役にしたBAR業態”としての側面をより強く打ち出している点が特長。

出店場所は、すすきのの象徴ともいえるニッカウィスキー看板の目の前で、観光客・地元客ともに行き交うエリアに位置し、食後の“締め”や2軒目利用として気軽に立ち寄れるロケーションだ。

単なる“締めのデザート”としてのパフェだけではなく、パフェとドリンクのペアリングを前提とした味の設計や、バーのように過ごせる空間づくりにより、締め利用にとどまらず“1軒目としても成立する店舗”という新たなポジションを提案。席数は22席とし、バーのように落ち着いた空間設計で、夜のひとときをゆったりと楽しめる店舗となっている。



さらに「Parfait Bar ＆VIGO すすきの店」では、パフェとドリンクのペアリングを通して、甘味と香りの重なりが生み出す新しい味わいを提案。ソムリエが厳選したワインをはじめとしたアルコールドリンクに加え、和紅茶や中国茶、オリジナルブレンドコーヒーなどノンアルコールドリンクも充実しており、お酒を飲む人も、そうでない人も楽しめるラインナップが揃っている。

“締めパフェ”にとどまらない、新しい夜の過ごし方を提供してくれる「Parfait Bar ＆VIGO すすきの店」に、足を運んでみては。

■Parfait Bar ＆VIGO すすきの店

住所：北海道札幌市中央区南4条西3-9-5 八のじビルB1

アクセス：札幌すすきの駅 徒歩2分

営業時間：17:00〜24:00

Instagram：https://www.instagram.com/and_vigo_sapporo_susukino

(佐藤ゆり)