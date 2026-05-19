入場無料、9屋台＋謎解きグルメ！ マルハン東日本「脳汁横丁2026」

記事ポイント 脳汁をテーマにした体験型フードフェス『脳汁横丁2026』が2026年5月29日(金)〜31日(日)、東京・秋葉原「ベルサール秋葉原」で開催されますCGOドットコム・揺蕩う脳髄・トミー(水溜りボンド)・マナリス・メンチニキとコラボした5つの脳汁屋台と、4種の新ドリンクを提供する「脳汁スタンド」が登場します約150個の提灯に映像を投影する「提灯マッピングステージ」では☆Taku Takahashi(m-flo, block.fm)やDJやついいちろうらが出演します 脳汁をテーマにした体験型フードフェス『脳汁横丁2026』が2026年5月29日(金)〜31日(日)、東京・秋葉原「ベルサール秋葉原」で開催されますCGOドットコム・揺蕩う脳髄・トミー(水溜りボンド)・マナリス・メンチニキとコラボした5つの脳汁屋台と、4種の新ドリンクを提供する「脳汁スタンド」が登場します約150個の提灯に映像を投影する「提灯マッピングステージ」では☆Taku Takahashi(m-flo, block.fm)やDJやついいちろうらが出演します

入場無料の体験型フードフェス『脳汁横丁2026』が、2026年5月29日(金)から31日(日)の3日間、東京・秋葉原の「ベルサール秋葉原」で開催されます。

マルハン東日本が手がける「ヲトナ基地プロジェクト」の第6弾イベントで、「奉脳祭(ほうのうさい)」をコンセプトに、クリエイターとコラボした体験型フードやドリンク、DJライブステージが集結します。

マルハン東日本「脳汁横丁2026」





イベント名：脳汁横丁2026開催期間：2026年5月29日(金)〜5月31日(日)会場：ベルサール秋葉原（東京都千代田区外神田3丁目12-8 住友不動産秋葉原ビル1F）入場料：無料主催：株式会社マルハン 東日本カンパニー公式サイト：noujiruyokocho.com

『脳汁横丁2026』は、「ヲタク」と「大人」を掛け合わせた造語「ヲトナ」をキーワードに展開するマルハン東日本の「ヲトナ基地プロジェクト」が企画する、光と音に包まれた祝祭空間です。

クリエイターとコラボレーションした体験型フードを提供する9つの「脳汁屋台」、ガソリンスタンド型の筐体からドリンクを注ぐ「脳汁スタンド」、約150個の提灯に映像を投影する「提灯マッピングステージ」という3つのコンテンツで構成されます。

今回の追加公開では、新たに決定した5つの脳汁屋台と、4人のクリエイターとのコラボドリンク4種、提灯マッピングステージのDJ・アーティストラインナップが明らかになります。

入場無料でありながら、飲食・体験・ライブパフォーマンスを組み合わせた、他にはないフードフェスの全容が揃います。

脳汁屋台（第2弾公開）

クリエイターとのコラボレーションにより、飲食にとどまらない体験を提供する「脳汁屋台」は全9店舗が出店予定で、今回は新たに5店舗の詳細が公開されます。

予想を裏切るメニュー設計と参加型のギミックが各屋台に用意されており、写真映えと食体験が同時に成立する空間となっています。

ギャル式 拉麺 爆盛(ﾊﾞｸﾓﾚ)





コラボ：CGOドットコムバイブス爆アゲ麺（トッピング込み）：1,000円（税込）GAL DNA DRINK：700円（税込）





「ギャル×脳汁」をテーマにCGOドットコムとコラボした屋台で、ピンクに輝く拉麺に好みのトッピングを自由に組み合わせる「バイブス爆アゲ麺」（1,000円・税込）と、好きなカラーを組み合わせてオリジナルのDNAドリンクを生成できる「GAL DNA DRINK」（700円・税込）の2メニューが展開されます。

CGOドットコムは「世の中のバイブスをアゲる」ことをミッションとし、独自開発の「ギャル式ブレスト®」などを手がける企業です。

ミステリーカレー マシマシ





コラボ：揺蕩う脳髄（『好奇心ブティック』）ミステリーカレー：1,500円（税込）ミステリードリンク：700円（税込）ミステリーカレー＆ドリンクセット：2,000円（税込）





謎のクリエイター・揺蕩う脳髄とのコラボ屋台で、オーダー後に制限時間内の謎解きチャレンジが設けられ、正解数に応じてカレーの具材やボリュームが変化します。

謎が解けなければカレーは白米のみ、ドリンクはただの水になるリスクもあり、ひらめきが直接満腹度に直結する設計です。

「ミステリードリンク」はラッシー・クラフトコーラ・ルイボスティーなどが謎解きの結果によって解放され、脳アイスのトッピングも追加できます。

トミーの徹底比較ベーカリー





コラボ：トミー（水溜りボンド）トミーのカレーパン／ビーフシチューパン／ミートソースパン／ハヤシパン：各300円（税込）トミーの徹底比較カレーパンセット（4種類）：1,000円（税込）マンゴーラッシー／ストロベリーラッシー／バナナラッシー／レモンラッシー：各500円（税込）





YouTubeチャンネル「水溜りボンド」のメンバー・トミーが監修する屋台で、「カレーパンに最適な具材はカレー以外にもあるのか」をテーマに、カレー・ビーフシチュー・ミートソース・ハヤシの4種を実際に食べ比べられます。

来場者が食べたメニューに点数をつけ、結果をリアルタイムで集計する「みんなの徹底比較ランキング」も会場に掲示されます。

4種セットは1,000円（税込）で、4種のラッシー（各500円・税込）との組み合わせも比較対象に含まれます。

まなりす家 脳汁横丁本店





コラボ：マナリス（牛丼2,000日連食記録達成・フォロワー14万人）レインボーチー牛：1,000円（税込）トロピカル牛：900円（税込）牛缶：700円（税込）無課金牛：500円（税込）キングレインボーチー牛（ドル箱付き）：3,333円（税込）※数量限定おぎゃりんごソーダ：700円／アルコール入り800円（税込）マナリ酢サワー（マスカット/ピーチ/ストロベリー）：600円（税込）ドル箱盛り（汁だく）：2,929円（税込）※数量限定





牛丼を2,000日以上連続で食べ続け、2026年3月に2,000日連食記録を達成したマナリスが本人監修する牛丼屋台です。

カラフルなチーズが乗った「レインボーチー牛」（1,000円・税込）、マンゴーを組み合わせた「トロピカル牛」（900円・税込）、缶詰スタイルで提供される「牛缶」（700円・税込）など、従来の牛丼の概念を覆すメニューが揃います。

会場にはマナリスがこれまで食べてきた大量の牛丼の箱が積み上げられた「牛丼ウォール」が設置され、牛丼を片手に「壁丼」体験も可能です。

メンチニキのメンチ学園 千人切り





コラボ：メンチニキ（Xフォロワー17万人）メンチニキのメンチカツ：400円（税込）伸び悩むチーズメンチ：500円（税込）ヤキ入れメンチカツドッグ：600円（税込）つけアガるポテトフライ：500円（税込）メンチカツドッグ＆ポテトセット：1,000円（税込）メンチニキのビビール：800円（税込）メンチニキの何見てんだ！コーラ：500円（税込）メンチニキの旨ソーダ：500円（税込）





Xを中心に活動するインフルエンサー・メンチニキが開校するメンチカツテーマの学園屋台です。

「メンチニキのメンチカツ」「伸び悩むチーズメンチ」「ヤキ入れメンチカツドッグ」を注文した来場者は、その場で「メンチ切り体験」に挑戦でき、3日間でメンチ1,000人切り達成を目指すイベントが進行します。

時間帯によってメンチニキ本人が会場に登場する場面も予定されています。

脳汁スタンド（新ドリンク4種）

ガソリンスタンドの給油機を模した特製筐体の4面にガン型ドリンク供給口を備えた「脳汁スタンド」が、2025年に引き続き今回も登場します。

トリガーを引くとLEDが仕込まれたホースが光りながら色鮮やかなドリンクがノズルから注がれる、非日常的な演出が特徴です。

2026年は4人の新クリエイターとの共同開発ドリンク4種が提供されます。





ダチョウになる魔剤？コラボ：琴吹ゆず（RiNCENT♯）価格：777円（税込・予定）





Instagramでダチョウのモノマネ動画が総再生回数1.7億回を突破したRENT♯の琴吹ゆずとのコラボドリンクです。

ダチョウの卵を模した専用ボトルの中に、草原をイメージした緑色のゼリーと、乳酸菌飲料とブルーキュラソーで表現した青空カラーのドリンクが層をなしており、カルダモンリキュールとスーパーサワーが爽やかな香りを加えています。

価格は777円（税込・予定）です。

明瞭相談コラボ：タンサンあさと（TANSAN代表取締役・ボードゲームデザイナー）価格：777円（税込・予定）





グッドデザイン賞ベスト100受賞のボードゲーム制作会社TANSAN代表・タンサンあさととのコラボドリンクです。

メロンソーダに胡蝶蘭リキュールを加えたベースドリンクの上に雲のようなわたあめが乗り、わたあめを溶かすとドリンクの色が変化して五色のいずれかが現れる体験型の設計になっています。

価格は777円（税込・予定）です。

気づいちゃったコーラコラボ：デッカチャン（芸人・DJ）価格：555円（税込・予定）隠し味を当てると「脳汁デッカチャンステッカー」プレゼント





1997年芸人デビューで「エンタの神様」にも出演し、現在はDJとしても活動するデッカチャンがコラボした謎めきコーラです。

コーラに「意外なアレ」を加えた隠し味の正体は飲んでからのみ明かされ、正解した来場者には「脳汁デッカチャンステッカー」がプレゼントされます。

価格は555円（税込・予定）です。

スウィー水（ナタデココ入り）コラボ：山下メロ（平成文化研究家）価格：999円（税込・予定）





「平成レトロ」を提唱し『マツコの知らない世界』にも出演した平成文化研究家・山下メロとのコラボドリンクです。

スポーツドリンクをベースにスウィーティーを彷彿とさせる甘酸っぱい味わいに仕上げており、ナタデココ入り、容器は紙パック風デザインで提供されます。

価格は999円（税込・予定）です。

提灯マッピングステージ（DJ・アーティストラインナップ）





会場奥に設置される「提灯マッピングステージ」は、約150個の提灯が巨大なスクリーンとなって映像が投影される唯一無二の演出空間です。

5月30日(土)と5月31日(日)の2日間にわたってDJ・アーティストによるパフォーマンスが行われます。

5月30日(土)にはTRFのリーダーでDJ活動45周年を控えるDJ KOO(TRF)、盆踊りとDJを融合させた企画でSNSに話題を巻き起こしたDJ Celly、東京2020オリンピック聖火リレーMCも務めたKaori Gonzalez (MC GONZA)、DJデッカチャン、ヲタ芸グループのゼロから打ち師始めます。

、仏教の音・言葉・映像でフロアを演出するサイバー南無南無が出演します。

5月31日(日)には98年にm-floを結成したDJ・プロデューサーの☆Taku Takahashi (m-flo, block.fm)と、DJやついいちろうらの出演が決定しています。

入場無料で体験型フード・謎解き・ライブパフォーマンスが一体となった3日間の祝祭空間は、ジャンルを問わず「好き」に熱狂する20〜40代の女性にとって、日常を離れた充電の場となります。

9つの脳汁屋台・4種の脳汁スタンドドリンク・提灯マッピングステージというコンテンツが、2026年5月29日(金)〜31日(日)の3日間、ベルサール秋葉原に集結します。

マルハン東日本「脳汁横丁2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「脳汁スタンド」のドリンクはアルコールを含みますか？

A. 「ダチョウになる魔剤？」はカルダモンリキュール、「明瞭相談」は胡蝶蘭リキュールを使用したアルコール入りドリンクです。

「気づいちゃったコーラ」と「スウィー水（ナタデココ入り）」のアルコール有無はイベント公式サイトに掲載されます。

Q. 「ミステリーカレー マシマシ」の謎解きに時間制限はありますか？

A. オーダー後に制限時間内で謎解きに挑戦する形式です。

制限時間の詳細はイベント公式サイト（noujiruyokocho.com）に掲載されます。

Q. 提灯マッピングステージの出演スケジュールはどこで確認できますか？

A. 各出演者の詳細な時間割はイベント公式サイトに掲載されます。

DJ KOO(TRF)・DJ Celly・サイバー南無南無らは5月30日(土)、☆Taku Takahashi (m-flo, block.fm)・DJやついいちろうらは5月31日(日)出演です。

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