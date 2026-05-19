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YouTubeチャンネル「マシロのズボラ節約ごはん」が、「もう茹でない。88円のそばで作る最強ネバネバそば」と題した動画を公開しました。お湯を沸かす手間を省き、電子レンジだけで手軽に作れる栄養満点なそばのレシピを紹介しています。



動画では、1袋88円の茹でそばを使用。袋に少し切り込みを入れ、そのまま電子レンジで加熱することで、鍋で茹でる工程を大胆にカットしています。加熱後は流水で洗うだけで麺の準備が完了します。



トッピングのポイントは、めかぶ、納豆、そして冷凍とろろです。「ズボラはとろろなんてすりおろせません」と、流水ですぐに解凍できる便利なアイテムを活用。麺の上にたっぷりのネバネバ具材を乗せ、真ん中に卵を落とします。納豆とめかぶに味がついているため、味の決め手として白だしを回しかけ、刻み海苔をトッピングすればあっという間に完成です。



実食シーンでは、具材をしっかりと混ぜ合わせ、「栄養満点！スルッと食べられる！」と絶賛。「安くて、簡単で、旨い」と、手軽さと美味しさの両立をアピールしました。暑さで食欲が落ちがちな日や、手軽に食事を済ませたいときに、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［材料］

・茹でそば 1袋

・冷凍とろろ 1袋

・めかぶ 1パック

・納豆 1パック

・卵 1個

・白だし 大さじ1

・刻み海苔 適量



［作り方］

1. 茹でそばの袋に2センチほど切り込みを入れ、耐熱容器に乗せる。

2. パッケージ表記の加熱時間（500Wで1分40秒、または600Wで1分半）通りに電子レンジで加熱する。

3. 加熱したそばを流水で洗う。

4. そばの上に、解凍した冷凍とろろ、タレごとかき混ぜためかぶ、タレを入れて混ぜた納豆を乗せる。

5. 具材の真ん中に窪みを作り、卵を割り入れる。

6. 全体に白だしをかけ、刻み海苔をトッピングする。食べる前によく混ぜ合わせる。