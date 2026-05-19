◆米大リーグ カブス―ブルワーズ（１８日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）

カブスの今永昇太投手が１８日（日本時間１９日）、本拠のブルワーズ戦で２試合ぶりの５勝目を目指して先発。鈴木誠也外野手は「５番・右翼」でスタメン出場した。

今永は３者凡退で初回を立ち上がったが、２回先頭のイエリチに３号ソロを浴びて先制を許した。４回は単打２本で１死一、三塁とされ、バウアーズに中前適時打。なお２死一、三塁でフレリックに２点適時二塁打を打たれた。四球を挟んで２死一、二塁でチョウリオにも適時打を許し、５失点目となった。５失点は先月２６日のドジャース戦で６回途中５失点（自責４）して以来で今季ワーストタイ。

前日まで首位カブスと２位ブルワーズは１・５差。奪首を狙うブルワーズをカブスが本拠で迎え撃つシリーズとなっている。

テレビ中継では今永が遠征先に炊飯器を持参し、自分でおむすびを用意しているエピソードが紹介された。前日までのシカゴ対決で今永がラップ包みのおむすびを球場に持ってきていたことを女性リポーターが紹介。炊飯器を遠征先に持参していると明かされた同リポーターは驚いたそうで「炊飯器を持っている証明を見せて」と質問すると「その炊飯器をどこで買ったか、僕のアマゾンのアカウントなら見せられるよ」と返されたという。