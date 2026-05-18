人間が川の水を使いまくった結果、グレートソルト湖はこうなった
2025年1月18日の記事を編集して再掲載しています。
わかっていてもやめられないのが人間なのか…。
2024年12月に『Environmental Challenges』に発表された研究結果によると、アメリカのユタ州にあるグレートソルト湖の縮小の約2/3は、本来なら湖に流れ込むはずの河川水を人間が使用しているのが原因だそうです。
19世紀半ば続く水位低下の原因は人間活動
グレートソルト湖は、氷河期にこの地域を覆い尽くしていた巨大な湖の名残です。1847年の観測開始以来、水位は上下を繰り返してきましたが、現在は長さ120km、幅56km、最大深度10mほど。
2021年に過去最低の水位を記録しましたが、その翌年にはその記録をあっさり更新しちゃいました。
研究論文によると、本来なら湖を潤すはずだった河川水の約62%が「人間活動による消費」に使われているとのこと。そのうち71%が農業用で、その農業用水の約80%が100万頭に満たない牛の飼料用作物の栽培に使われているとのこと。
論文の共著者であるオレゴン州立大学の生態学者、William Ripple氏は大学のプレスリリースで「この研究は、家畜の飼料を育てるための水消費が湖の急激な枯渇を促している憂慮すべき役割を浮き彫りにしています」とコメントしています。
実は、この湖の変化は目新しいものではありません。ユタ州立大学の報告では、湖の水位は19世紀半ば以降、減少傾向にあるそうです。
アメリカ地質調査所（USGS）のユタ水科学センターによると、1959年に鉄道の高架橋で湖が分断されたことによって、新たにできた2つの湖の塩分濃度が大きく変化したそうです。また、この湖には流出河川も流入河川もないため、蒸発や大雨で水位が劇的に変動するのだとか。
Ripple氏は次のように説明します。
1980年代から90年代にかけて雪解け水が異常に大量流入したため、長期的な水位低下が一時的に覆い隠され、1987年には100年以上で最高水位を記録しました。でも、それ以降は年平均約10cmずつ低下しています
グレートソルト湖を再びグレートな湖に戻すには
湖の水位回復のために、地域の人間活動による河川水の使用を35%削減するよう研究チームは提案。特に、家畜の飼料生産について具体的な削減案を提示しています。
研究チームは「最も効果的な解決策は、アルファルファの生産を61%削減し、干し草生産の26%から55%を削減することです。これによって農業収入は年間9,700万ドル（州のGDPの0.04%）減少することになります」と述べています。それでも、ユタ州の住民に減少した収入を補償することは可能とチームは付け加えています。
こういう計画は、理論上は実現可能でも、実際に住民の理解を得るのは容易ではありませんが、グレートソルト湖の水位回復への道筋を示すものといえます。
研究チームによると、湖は鉱業、レクリエーション、ブラインシュリンプ（塩湖に生息する小型のエビ）漁によって約9,000人の雇用と25億ドルの経済活動を直接支えています。
一方で、湖の水位が低下するにつれて露出する塩湖の湖底は健康リスクを引き起こす粉塵を発生させ、人間の呼吸器系に悪影響を及ぼす可能性があります。
現在も、グレートソルト湖の平均水位と容量は減少を続けています。でも、この研究で問題の核心が明らかになり、縮小しつつある巨大な水域への負担を減らす方法が提案されたことは、グレートソルト湖復活への足がかりになるでしょう。
外部サイト
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 栃木強盗殺人の指示役か 男逮捕
- 2. サル山侵入の男「納得してない」
- 3. 休養中の日村 思わぬ所で発見?
- 4. 幼稚園教諭「賃下げ」案を否決
- 5. 客30人出禁にしたら「年商2倍」
- 6. 東京の風俗店で女性が刺される
- 7. 妻は子を連れ…強殺容疑の夫婦
- 8. 「一蘭」酷似のラーメン店が物議
- 9. 痛い痛い! 背骨30cm縮んだ患者も
- 10. 坂口杏里 今の収入源を知人証言
- 1. 栃木強盗殺人の指示役か 男逮捕
- 2. サル山侵入の男「納得してない」
- 3. 幼稚園教諭「賃下げ」案を否決
- 4. 東京の風俗店で女性が刺される
- 5. 妻は子を連れ…強殺容疑の夫婦
- 6. 「一蘭」酷似のラーメン店が物議
- 7. 痛い痛い! 背骨30cm縮んだ患者も
- 8. サル山に男性が侵入 米国籍か
- 9. バス事故容疑者「アブない」指導
- 10. 元極道妻が語るトクリュウの怖さ
- 1. 栃木強殺 富豪で知られていたか
- 2. ジャングリア沖縄「禁じ手PR」
- 3. 港区パーティーに「裸の著名人」
- 4. 栃木強殺 少年ら「逆送致」に?
- 5. 共産・田村氏「心からおわび」 辺野古の転覆事故
- 6. 参政党議員8人 国保支払い逃れ
- 7. 小説家のりぃんさんが死去
- 8. ナフサ不足 塗装会社週休4日に
- 9. 客を退店させたラーメン店に反響
- 10. メルカリで買うべきでない4商品
- 11. 爆発物? 池袋に謎のスーツケース
- 12. 「がんが治る」どういう状況か
- 13. 吉村氏、来春の大阪知事選出馬へ 都構想住民投票と同日想定
- 14. 居酒屋の倒産が過去最多ペース
- 15. 爆売れ中のノンアルコールビールテイスト飲料「アサヒゼロ」、本当にビールに近い味なのか編集部が“本物”と飲み比べしてみた
- 16. 呼吸荒い? 蚊に好かれる人の特徴
- 17. 【速報】高市首相、補正予算案の編成検討を指示 先週財務相に 7〜9月の電気ガス料金補助を実施へ
- 18. 詐欺容疑の逮捕事案「関係ない」
- 19. 五月祭爆破予告 神谷代表が批判
- 20. 皇室典範改正に小沢一郎氏の動き・・・揺れる中道はどうなる？ 「有田芳生のここだけの話」
- 1. 加のBBQ泥棒「容疑者」はキツネ
- 2. イランで石油流出 日本は異例
- 3. トランプ氏 中国訪問前に廃棄か
- 4. ビッグフット目撃との通報が急増
- 5. エボラ87人死亡 WHO緊急事態宣言
- 6. カンヌ映画祭 今年もヌード規制
- 7. 韓国、高市首相を「国賓級」待遇
- 8. 韓国の大企業が破格の少子化対策
- 9. イラン独自の保険制度導入か
- 10. ルワンダ大虐殺の90代被告が死亡
- 1. タッチ不要?「次世代の改札機」
- 2. iPhoneが「便利」と言われる訳
- 3. 日産 新型「エルグランド」公開
- 4. 「進次郎構文」が愛されるワケ
- 5. 株主が語るイオン株主優待の真実
- 6. メルカリで壊れた用具が5000円
- 7. マリオ 破格のヒットになった訳
- 8. 米国株取引 記録的高水準
- 9. 財務省が減税を拒む真の理由
- 10. フジクラ急落、AI関連株は「期待先行」から「実需選別」へ
- 1. 「LINEノート機能」意外な裏技
- 2. 鮮烈なオレンジ デジタル腕時計
- 3. 「Xperia 1 VIII」体験会開催へ
- 4. Netflix さらに広告を強化へ
- 5. Googleの廉価版スマホ「Google Pixel 10a」のベンチマークスコアやバッテリー持続時間を検証してみたよレビュー
- 6. 古いドライバで更新不具合解消へ
- 7. Z世代「昔の時代生きたかった」
- 8. AIは“もう一人の医師”になれるのか / スマートウォッチ「REDMI Watch 6」【まとめ記事】
- 9. SNSでの交流は孤独増す? 米研究
- 10. 「Sonos Play」レビュー 家族で共有して家でも外出先でも使えるWi-Fiスマートスピーカー
- 11. ポケットサイズの工具箱！ほぼクレカ大で20役こなすマルチツール
- 12. CO2と汚染した空気を｢電池｣に変える!? 画期的な装置が誕生
- 13. DJI Osmo Pocket 4Pは17ストップ＆6K対応！Insta360 Luna Ultraのモジュラー設計と徹底比較
- 14. ストーンヘンジのような古代構造物、ミシガン湖の底で発見される
- 15. "ニコ生でAVを生中継"新手法か
- 16. 無料でウェブサイトの変化を自動チェックし通知で教えてくれるセルフホスト可能な監視ツール「changedetection.io」はどんなツールなのかレビュー
- 17. 1日持たないiPhoneが復活。わずか90分、アップルストアでバッテリーが新品に
- 18. 親子で考える祖父母の“聞こえ”問題！ヨメテル「マゴみみチャレンジ」体験会
- 19. コロナ禍で倒産危機の企業…オンキヨー、ANA、日本郵政も？
- 20. バッテリー 航空機に持ち込めず
- 1. なでしこJ 内田篤人氏コーチ就任
- 2. MLB新人「目に余る」振る舞い
- 3. 低迷球団に確かな「村上効果」
- 4. 高値の理由「有名な犯罪者兄弟」
- 5. 大谷 4連勝に貢献もつらつな姿
- 6. 古田氏の回答に浜田雅功が興奮
- 7. 森保監督 18歳荒木琉偉に期待
- 8. 日本代表FW上田綺世が偉業達成
- 9. 長友が語る日本代表の進化
- 10. W杯優勝国「突然起きない」特徴
- 1. 休養中の日村 思わぬ所で発見?
- 2. 坂口杏里 今の収入源を知人証言
- 3. ナダル 一番笑った芸能人の炎上
- 4. 齋藤飛鳥の「見せパン」にX困惑
- 5. 子役が監督など4役 映画公開へ
- 6. 高畑裕太 9年前の不祥事に声明
- 7. 河北麻友子「暴露」にブチギレ
- 8. 姿消した超人気歌手 米国にいた
- 9. 高畑裕太の声明に元編集長が反論
- 10. 上沼「すごい嫌だった」共演者
- 1. 「エンタ」で一世風靡 芸人の今
- 2. ダイソー新商品 ごみ袋が画期的
- 3. 【バーミヤン】20％オフクーポンどっさり！6月24日まで使える最新クーポン、公式Xで公開中。
- 4. モテる女性 趣味ランキング発表
- 5. マックの人気メニューが復活
- 6. 息子の妻の裏垢に綴られた本音
- 7. 紫外線ダメージを食事で修復？
- 8. 40・50代向け GUの大人コーデ
- 9. ユニクロ SNSで話題のアイテム
- 10. 出国不可宣告された海外の空港