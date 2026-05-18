新型「ヴォクシー」発売！

トヨタのミドルサイズミニバン「ヴォクシー」が、2026年5月6日に一部改良を受けて発売されました。

現行モデルは2022年1月に登場した4代目にあたりますが、デビューから5年目を迎えた今回、カーボンニュートラル社会への貢献を見据えたパワートレインの再編を筆頭に、内外装の質感向上や装備の充実など、多岐にわたるアップデートが行われています。

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ヴォクシーのボディサイズは、全長4695mm×全幅1730mm×全高1895mm-1925mmとなっており、取り回しの良さと広々とした室内空間を両立しています。

乗車定員については、3列シートを備えた7人乗り、または8人乗りの設定となっており、ファミリーユースから多人数での移動まで幅広く対応します。

今回の最も大きな変化といえるのが、ラインナップの整理です。これまで設定されていた2リッターのガソリンエンジン車が、ウェルキャブ仕様を除いて廃止。

これにより、1.8リッターのハイブリッド車へと設定が一本化されることとなり、全車が優れた環境性能と燃費性能を兼ね備えた、実質的なハイブリッド専用モデルに近い形へと生まれ変わっています。

外観のデザインにおいても、より洗練された印象を与える変更が加えられました。

フロントフェイスでは、グリル本体にブラックの加飾が施されたことで、フロント全体が引き締まった表情になっています。

新色として登場したボディカラー「ニュートラルブラック」を選んだ場合には、グリルガーニッシュもブラックとなり、より重厚で存在感のある佇まいを楽しむことができます。

足元の印象を左右する17インチアルミホイールには、切削光輝にブラック塗装とダーククリアを組み合わせた新仕様が採用されました。

加えて、灯火類についても機能性とデザインの両立が図られており、全車にマニュアルレベリング機能付きのリフレクター式LEDヘッドランプや、デイライト機能付きのLEDクリアランスランプなどが標準で備わっています。

なお、上級グレードの「S-Z」では、より精悍なオートレベリング機能付きのプロジェクター式LEDヘッドランプをオプションで選ぶことも可能です。

室内空間についても、細部までこだわりを感じる見直しが行われました。

全グレードに共通して、シフトノブやウインドウスイッチの周辺パネルにピアノブラック塗装が施され、上品な光沢が添えられています。

さらに、「S-Z」では内装の質感がより一層高められています。メーターフードには表皮巻きとステッチが施され、インストルメントパネルやドアトリムには柔らかな質感のスエード調表皮を採用。

シート表皮のデザイン変更やパネルへのステッチ追加なども行われ、目で見た時の美しさだけでなく、手で触れた時の心地よさも追求された上質な空間に仕上がっています。

利便性や視認性の向上についても、現代的なアップデートを実施。メーターパネル内の液晶ディスプレイが大型化され、「S-Z」グレードでは従来の7インチから12.3インチへ、「S-G」グレードでは4.2インチから7インチへとそれぞれ拡大しています。

安全面では、前後方の映像を記録するドライブレコーダーが「S-Z」に標準装備されたほか、「S-G」にはオプションで用意されました。また、使い勝手の面では、ワンタッチスイッチ付きのデュアルパワースライドドアが「S-G」にも標準で備わるようになっています。

クルマとしての基本性能である走行面にも改良が加えられ、ショックアブソーバーの減衰力が最適化されたことで、路面からの突き上げが和らぎ、乗り心地がさらに向上しました。

加えて、防音材の配置を見直したことで車内へ入り込む騒音も抑えられており、これまで以上に静かで快適な移動空間が実現しています。

走行モードには、ハイブリッドの四輪駆動モデル（E-Four）限定で、雪道での安定走行を助ける「SNOW EXTRAモード」が新たに追加されました。

時代に合わせてさらに磨き上げられた新しいヴォクシーの価格（消費税込、以下同）は、375万1000円から438万200円です。

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さらに、このヴォクシーをベースとしたコンプリートカー「MULTI UTILITY＜MU（エムユー）＞」がモデリスタより5月12日に発売されました。

ヴォクシーMUは、あえて3列目シートをなくした2列・5人乗り仕様で、広大な荷室空間を実現しています。

最大の特徴は、2段構造で効率よく荷物を積み分けられる専用のラゲージボードです。さらに、増設されたLEDルームランプやアクセサリーソケット、収納トレイなどの専用装備も充実。日常の買い物から本格的な車中泊まで、多彩なシーンを快適にサポートします。

価格は412万600円です。