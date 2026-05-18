【恋恋 -櫻- 海瀬蒼羽】 10月 発売予定 価格：9,900円

恋恋は、フィギュア「恋恋 -櫻- 海瀬蒼羽」を10月に発売する。価格は9,900円。

本製品は、イラストレーターのうるりひ氏が描く「海瀬蒼羽はキミだけのモノになりたい」より、人気歌手でモデルの幼馴染「海瀬蒼羽」を、同社のフィギュアブランド「恋恋 -櫻-」から1/6スケールでフィギュア化したもの。

非日常のドキドキ感と、大好きな人にだけ見せる高揚した彼女の抑えきれない表情を切り取って立体化しており、付属の「髪差分パーツ（ポニーテール）」に付け替えることで、シチュエーションの変化を演出できるほか、全高約270mmの迫力サイズで仕上げている。

「恋恋 -櫻- 海瀬蒼羽」

仕様：塗装済み完成品 スケール：1/6スケール サイズ：全高 約270mm 素材：PVC、ABS セット内容フィギュア本体専用台座髪差分パーツ

(C)うるりひ

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。