Image: Samsung

Samsung（サムスン）がグラミー受賞の人気歌手、Dua Lipa（デュア・リパ）氏に訴えられています。

訴えの内容は、全米で販売されているサムスン製テレビの段ボール箱に、同氏の画像が無断で使用されているというもの。訴状によると、弁護士らは外箱にリパ氏の画像を使わないよう再三の要求したがサムスンが応じることを拒否したと述べています。

有名人の人気に便乗した宣伝

問題のパッケージは、「Samsung U8000FB」などスマートテレビ「クリスタルUHD」シリーズの製品。

SNSでは、“デュアリパTV”などとも呼ばれ、実際、「Loves」と呼ばれるリパ氏のファンダムの中には、「彼女の顔がパッケージにあったから買った私」とXに投稿しているユーザーもいます。

Me who bought a Samsung TV because dua Lipa was on it... https://t.co/KhwoT6DakR - (@Demure_Doll) May 10, 2026

無断使用された画像は、2024年に行われた音楽フェス「オースティン・シティ・リミッツ・ミュージック・フェスティバル」での舞台裏写真ものもで、著作権はリパ氏本人が所有しているとのことです。

損害賠償は23億円

米カリフォルニア州の連邦裁判所に提出された訴状では、あたかも同氏とスポンサー契約を結んだかのような印象を消​費者に与えて利益を得たとして、「パブリシティ権」の侵害、著作権および商標権の侵害などを主張しています。なお、リパ氏とサムスンの間で肖像権の使用を許可する契約などは一切結ばれていません。

プーマ、ヴェルサーチ、シャネル、Appleなど世界的ブランドの広告塔を務めるリパ氏の影響力は大きく、少なくとも1500万ドル（約23億5600万円）の損害賠償が求められています。

Source: Android Police