アイドルとはおもえない“デカさ”…ナッティ、豊満な曲線と引き締まったウエストのギャップに釘付け

KISS OF LIFEのナッティがまたしても自慢の肉体を見せつけて話題だ。

ナッティは5月15日にインスタグラムを更新。

【写真】ナッティ、“デカい”

公開された複数の写真には、撮影スタジオと思われる場所でポーズをとるナッティの姿が収められている。彼女は、黒いタイトなタンクトップに同色のパンツを合わせた全身黒のコーディネートで登場。そのタイトな服装からは、鍛え上げられた健康的でしなやかなボディラインがはっきりと見て取れる。

特に、豊満で女性らしい曲線と、きゅっと引き締まったウエストのコントラストは圧巻で、彼女の圧倒的なプロポーションと“黄金比率”とも言えるスタイルの良さを改めて印象付けている。車のドアフレームを掴んだポーズではクールな表情を、別の写真ではリップを塗るような仕草で自然体な姿を見せるなど、多様な魅力を発揮した。

ナッティが所属するKISS OF LIFEは、2023年7月にデビューし、その卓越した実力と独自のコンセプトで注目を集めている。今後は6月27日に、千葉・市川市文化会館でファンミーティング「2026 KISS OF LIFE ASIA FANMEETING TOUR ＜DEJA VU＞ IN TOKYO」を開催する予定だ。

（写真＝ナッティInstagram）

◇ナッティ プロフィール

2002年5月30日生まれ。タイ・バンコク出身で、本名はアンナチャヤ・スプティポン。TWICEを輩出したオーディション番組『SIXTEEN』に出演し、最年少参加者でありながら高い歌唱力と堂々としたダンスで存在感を光らせた。TWICEとしてのデビューは逃したが、その後もオーディション番組出演やソロ活動を通じて知名度を高め、2023年7月に4人組ガールズグループKISS OF LIFEのメンバーとしてデビュー。高い歌唱力と並みならぬカリスマ性で「次世代のBoA」と呼ばれている。