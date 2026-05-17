2年ぶりに実家へ帰省した投稿者さまを待ち構えていたのは、なんと警戒心丸出しの猫たち！？以前は一緒に暮らしていたはずなのに、まさかの反応を見せる猫たちに「かわいすぎるんですけど！」「不審者みるような顔にツボった（笑）」などの声が寄せられ、記事執筆時点で58万回以上再生されています。

【動画：2年ぶりに『実家に帰省』→愛猫たちと再会した結果…『まさかの光景』】

2年ぶりに実家へ帰省したら…

Instagramアカウント「ひじきとしなもん(@hiziki_shinamon)」さまは、投稿者さまの実家に住まう猫の「ひじき」くんと「しなもん」くんの様子を度々紹介しているアカウントです。

今回、投稿者さまは2年ぶりにご実家へと帰省したのだそう。「たっぷり愛猫たちと戯れよう」と思いながら実家に帰ると……

なんだかすごく心の距離を感じたという投稿者さま。それもそのはず、ひじきくんとしなもんくん、なぜかドア越しに部屋でくつろぐ投稿者さまをじっと監視しているのですから！

ドア越しに何やら考え込む様子のひじきくん。その姿はまるで「誰だっけ？」「記憶にないぞ」と警戒しているかのようだったとか。

怯えた様子を見せ始める猫も

さらに、ひじきくんの後ろに隠れるように投稿者さまを見ていたという、しなもんくん。その表情は、どことなく怯えた様子だったそう。

その後も全く警戒心を解かず、一緒に監視するかのように投稿者さまを見つめてきたというひじきくんとしなもんくん。

あまりにも投稿者さまに警戒心をむき出しにする2匹の反応は、Instagramで57万回以上も再生され、「誰だっけ？みたいな顔」「お前誰やっていう顔してますねw」「こんな塩対応もまた、可愛いんですけどーw」「絵に描いたような誰や顔w」といった声が殺到しました！

その後

そんな不審者のような扱いを受けてしまった投稿者さま。その後の投稿では、無事に仲直りできたようで、抱っこしたり撫でることを許されたりと、ひじきくんとは戯れることができたとのことです。

そんなひじきくんとしなもんくんの日常は、度々Instagramアカウント「ひじきとしなもん(@hiziki_shinamon)」さまに投稿されています。

ひじきくん、しなもんくん、投稿者さま、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「ひじきとしなもん(@hiziki_shinamon)」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。