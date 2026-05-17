MEGUMI「太った自分の写真がSNSで流れてきて…」4カ月で4キロ減、たどり着いた40代からの“痩せる仕組み”

美容本『キレイはこれでつくれます』をベストセラーに導いたMEGUMIの新著『わたしはこれでやせました』は、「美のプロでも太る」というリアルな告白が出発点だ。運動も食事管理もしていたはずなのに、若い頃のようにぜんぜん痩せない。そんな悩みに、MEGUMIが自分の身体を使って実験した、40代からの「科学的に美しく痩せる」方法とは？〈前後編の前編〉

【画像】背中が大胆に開いたドレスで登場したMEGUMI

マイナス4キロ。まず用意した3つのもの

──MEGUMIさんは美容や健康への意識が高いイメージがあるのに、本書で「太った」とはっきり書かれていて驚きました。

MEGUMI（以下同） 運動はしてるし食事にも気をつけていたのですが、40代になって年に1キロずつ太っていたんです。でも、きれいな芸能人の皆さんと並んでいる自分の写真がSNSで流れてきて、衝撃で（笑）。ある意味「ショック療法」で、ようやくダイエットを始めました。

──何から変えましたか?

私はもう40代なので、一気に痩せると老けちゃうんですよ。なので1カ月に1キロペースで落としていくことを心がけました。私は4カ月で合計4キロ落としましたけれど、一緒にダイエットをした男性マネージャー2人は、同じ方法でそれぞれ20キロと10キロ、減量してました。

──すごい結果。再現性があるんですね。

目標を設定して、ツールに頼って、仲間と動く。仕事と同じスタイルです。「自分一人の根性でどうにかする」より、仕組みを見直す。

具体的には、バスマットに体重計機能がついた「スマートバスマット」を用意して、数値管理。アプリ「あすけん」で食事を記録。あとはダイエット仲間を作ってモチベーションを維持していく。

「運動してるのに中性脂肪が高い、意味がわからない」

──以前は「這ってでもジムに行く」と書かれていましたが、本書は「運動ではやせない」と。考え方が変わったのでしょうか？

運動はしてきたつもりだったので、人間ドックで「中性脂肪が高い」と言われたときは「意味がわからない！」と思いました。それからはあくまでも持論ですけど、「やせるのは食事、身体の形を変えるのは運動」と捉えることにしました。

ただ今回わかったのは、私には有酸素運動が足りてなかったこと。なので、ルームランナーを買いました。「週3回」「傾斜15度」「時速5キロ」「30分」。これがかなり効いたと思います。筋トレは以前からしていたのですが、「身体の形を整える手段」と認識を変えて、今もこれを続けています。

──食事法も具体的に書かれてますよね。ダイエットはやりすぎると「むちゃ食い衝動」が起きたり、精神衛生が悪くなったりすることもあると思うのですが、どう付き合っていましたか？

私の場合は、1カ月1キロというゆっくりしたペースを設けていたので、ダイエット中でも「今日は食べちゃってもいい日」を作ってました。スタートダッシュとして5日間だけ炭水化物は抜きましたけど、それ以外は主食を食べてたのも大きいかも。

──脳をだます方法も紹介してましたよね。

我慢していると、反動が起きるのは当たり前ですからね。口寂しくなったら、携帯してるグレープフルーツの精油の匂いをかいだり、炭酸水を飲んだりするだけで、「食べたい」衝動が落ち着くんですよ。

ダイエットは停滞したり、増えたり、減ったりするもの。一喜一憂するけど、深刻に考えすぎないようにしてました。

若い頃は「自信がある」、大人になったら「自信は作る」

──ダイエットを通じて、若い頃の自分と比べてしまうことはありましたか？

若い時って、「根拠のない自信」がありますよね。でも、大人になったら「自信は作っていくもの」だと捉えています。

今回だって、数字だけ見るとマイナス4キロ。減量としては少ないと思うかもしれないけれど、自己肯定感は確実に上がりました。

美容って、自信をつけることが一番手っ取り早い方法なんですよ。昨日より肌の調子がいいとか、タンクトップがきれいに着られるとか、自分にしかわからないぐらいの小さな変化でいい。44年間自分の身体と向き合ってきたからこそ、何が合うかもわかってくる。知識も、自己肯定感を上げる大事な要素だと思います。

──年を重ねることへの不安はないですか？

今のところないかも……？ 40代でダイエットしたのも、50代ではつらつとしてたいからなので（笑）。

──日本は「若さ」を美徳とする風潮が強いと言われがちですが、どうしてMEGUMIさんはそう思えるのでしょう？

仕事で海外に行くことが増えたのは大きいです。ヨーロッパで暮らしている先輩女優さんは、60代で映画監督デビューもしていて、人生を謳歌していてかっこいい。

先週、ヨーロッパに行って現地の80代の女性から「MEGUMI、人生はチャレンジよ」とアドバイスをもらったばかりです。

──年を重ねるほど、「作った自信」が生きてくる。

チャレンジするには自信が必要ですからね。何か大きなことをしなくても良くて、健康的でいるために手を加えるだけでいい。肌のクリアな感じとか、身体の引き締まり具合とか。それが積み重なると、自分の中からじわじわと自信になってくる。そうすると、心に余裕ができて、コミュニケーションも円滑にできるようになる。

──でも何から始めればいいか、途方に暮れてしまう人も多いと思います。

全部やろうとすると大変なので、つまみ食いでいいんです。この本もそういう作りにしていて、ページをめくって引っかかったものから1個だけやってみる。そうするとパタパタと扉が開いていくから、あとは続けていけばいい。小さな1個が、全部を動かす大きなきっかけになると思っています。

#2に続く

取材・文／嘉島唯 撮影／野粼慧嗣

わたしはこれでやせました

ＭＥＧＵＭＩ

2026/5/13

1760 円（税込）

192ページ

ISBN： 978-4478124512

◎美容の次はダイエット！ 食事でやせて運動でカタチを整える。MEGUMI流ダイエット、教えます！ ◎女優やモデルが食べているもの、使っているもの、こっそり続ける運動、エステの他、ちゃんとやせなくてもやせ見えすれば勝ち!? な裏ワザまで大公開！ ◎ダイエットをはじめる「本気スイッチ」の入れ方までとことんあなたに寄り添います。 【CONTENTS】 Chapter１ 「勝手にやせるカラダ」を手に入れる 「ガマン」や「がんばり」不要! MEGUMI式ダイエット 食欲をねじ伏せる「3つのワザ」 モデル・女優がこぞって飲んでる「カラダ燃焼ハーブビネガー」 やせる「お白湯」のつくりかた ＜COLUMN＞ MEGUMIの「食べたい」「食べちゃった」をなんとかする秘密兵器 ダイエット中は美肌のチャンス! ＜COLUMN＞ MEGUMIの最新おすすめコスメ