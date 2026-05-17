伊藤二花が最終日「68」で25位 NZの21歳が大会2勝目/エプソン・ツアー
＜コッパーロック選手権 最終日◇16日◇コッパーロック・ゴルフC（ユタ州）◇6520ヤード・パー72＞米国女子下部エプソン・ツアーは最終ラウンドが終了した。
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日本勢で唯一決勝に進んだ伊藤二花は、6バーディ・2ボギーの「68」をマーク。トータルスコアを5アンダーまで伸ばし、25位タイで大会を終えた。「68」でトータル13アンダーまで伸ばした21歳のフィオナ・シュー（ニュージーランド）が、2024年に続く大会2勝目（通算2勝目）を挙げた。
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