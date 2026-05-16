ドレイク、全43曲同時リリースの衝撃──ケンドリック・ラマーとの確執を経て、ついに発表された『ICEMAN』三部作の全容

ドレイク、全43曲同時リリースの衝撃──ケンドリック・ラマーとの確執を経て、ついに発表された『ICEMAN』三部作の全容