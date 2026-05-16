【ひらがなクイズ】解けると爽快！ 空欄に共通する2文字は？ ヒントは価格がこれ以上安くならないこと
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、市場での取引における重要な価格、目には見えない深い場所、そして強固な建物に欠かせない土台作りという、3つの言葉を選びました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
□□ね
おく□□
き□□うじ
ヒント：これ以上は安くならない取引価格、海や心の深くにある場所、そして建物を建てる際に最初に行う土台を作るために行うことを思い浮かべてみてください。
答えを見る
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▼解説
それぞれの言葉に「そこ」を入れると、次のようになります。
そこね（底値）
おくそこ（奥底）
きそこうじ（基礎工事）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、相場の下限を示す言葉、普段は触れることのない深い部分、そして構造物を支える要となる工程を組み合わせました。共通の「そこ」という音が、経済の動向から、心の機微、さらに街の風景を作る建築現場までを意外なリズムでつないでいます。言葉の新しい組み合わせを楽しめたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、市場での取引における重要な価格、目には見えない深い場所、そして強固な建物に欠かせない土台作りという、3つの言葉を選びました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□ね
おく□□
き□□うじ
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正解：そこ正解は「そこ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「そこ」を入れると、次のようになります。
そこね（底値）
おくそこ（奥底）
きそこうじ（基礎工事）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、相場の下限を示す言葉、普段は触れることのない深い部分、そして構造物を支える要となる工程を組み合わせました。共通の「そこ」という音が、経済の動向から、心の機微、さらに街の風景を作る建築現場までを意外なリズムでつないでいます。言葉の新しい組み合わせを楽しめたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)