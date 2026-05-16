筋トレなんて、別にしなくても生きてはいける、そう思っている人は多い。だが、その考えが将来、取り返しのつかない後悔につながるかもしれない。医師で老年医学・栄養科学の専門家であるガブリエル・ライオン氏が書き、世界20か国以上で続々刊行されている『筋肉が全て━━健康・不老・メンタル、人生のすべてが変わる唯一の方法』からヒントを紹介しよう。（ダイヤモンド社書籍編集局・三浦岳）

筋肉は病気と加齢を食い止める

「筋トレ」と聞くと、見栄えのいい身体をつくるためのもの、あるいは若者や一部のアスリートだけがやるものだと思い込んではいないだろうか。

もしあなたがそう考えて筋トレをしていないなら、将来確実に後悔することになるだろう。

なぜか。それは、「筋肉こそが、あらゆる不調や病気を防ぎ、加齢による衰えを食い止めるものだから」だ。

医師で老年医学・栄養科学の専門家であるガブリエル・ライオンが書いた『筋肉が全て』によれば、現代人が抱える肥満や慢性疲労、生活習慣病の根本原因は「脂肪のつきすぎ」ではなく「筋肉の不足」にあるという。私たちは日々のちょっとした不調を軽く見がちだが、著者は次のように警鐘を鳴らしている。

自分の健康状態を考えるとき、私たちはその瞬間の数値や感覚に注目するが、それを長期的な影響と結びつけて考えることは少ない。

疲労、記憶力、気分、血糖値などは、どれもその場限りのものではなく、積み重なると長期的な影響を身体に残す。そしてこれらはすべて、筋肉を鍛えることによって意識的に改善できる健康上の指標でもある。――『筋肉が全て』より

「最近疲れやすい」「気分が沈む」「物忘れが増えた」といった症状は、単なる年齢のせいではなく、筋肉量の低下が引き起こしているのかもしれない。

筋肉は単に体を動かすパーツではなく、代謝の要であり、免疫力を高め、脳を活性化させる物質（マイオカイン）を分泌する強力な内分泌器官なのである。

何もしなければ、筋肉はどんどん衰えていく

さらに残酷な現実がある。筋肉は何もしなければ30代から静かに減り始め、放置すれば将来の寝たきりや認知機能低下のリスクを跳ね上げてしまう。以下のように著者は指摘する。

筋肉の減少と増加のバランスを保てば、老化を遅らせることができる。筋肉の分解（異化）は年を取るにつれて加速度的に進むので、放っておくと身体はどんどん衰える。――同書より

筋トレをしないということは、病気や老化から自分を守る「最強の鎧」を自ら脱ぎ捨て、加速度的な衰えをただ黙って受け入れているのと同じだ。

年齢を重ねてから「もっと鍛えておけばよかった」と嘆いても、後悔先に立たずである。

しかし、筋肉は「自分の意思で制御できる唯一の臓器」であり、適切な栄養とトレーニングさえあれば何歳からでも鍛えることができる。未来の自分が後悔しないために、いますぐ筋肉への投資を始めよう。

（本記事は、ガブリエル・ライオン著『筋肉が全て━━健康・不老・メンタル、人生のすべてが変わる唯一の方法』に関連した書き下ろし記事です）

ガブリエル・ライオン（Dr. Gabrielle Lyon）

医師（DO）

イリノイ大学で栄養科学の学部課程を修了後、セントルイス・ワシントン大学において老年医学・栄養科学の臨床・研究フェローシップを修了。健康、パフォーマンス、老化、疾病予防におけるタンパク質の種類および摂取量の実践的応用に関する分野の専門家、教育者として活躍している。筋肉についての最新研究を網羅した本書は全米で大きな話題を呼び、ニューヨーク・タイムズベストセラー、ウォール・ストリート・ジャーナルベストセラー、USAトゥデイベストセラーとなり、世界各国での刊行が続いている。