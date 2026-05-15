「大きな衝撃だ」「完全にミスだと思う」“待望論”過熱も…31歳日本人MFのW杯メンバー落選に世界各国で驚きの声「招集されないなんてクレイジーだ」「理解できない」

「大きな衝撃だ」「完全にミスだと思う」“待望論”過熱も…31歳日本人MFのW杯メンバー落選に世界各国で驚きの声「招集されないなんてクレイジーだ」「理解できない」