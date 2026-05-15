「大きな衝撃だ」「完全にミスだと思う」“待望論”過熱も…31歳日本人MFのW杯メンバー落選に世界各国で驚きの声「招集されないなんてクレイジーだ」「理解できない」
５月15日に日本サッカー協会は、北中米ワールドカップに臨む日本代表メンバー26人を発表した。
久保建英や鎌田大地、上田綺世ら主力が順当に選ばれたなか、小さくない話題となっているのが守田英正の落選だ。
昨年の３月以降、コンディション不良などの理由により代表から遠ざかっていたものの、今季のチャンピオンズリーグでベスト８入りしたスポルティングではハイパフォーマンスを披露。森保ジャパン復帰待望論が過熱していた。
31歳MFの選外は世界各国のサッカーファンにも衝撃を与えており、SNS上では「完全にミスだと思う」「説明してくれ」「モリタが招集されないなんてクレイジーだ」「理解できない」「試合に出ていない遠藤が優先された」「大きな衝撃だ」「排除された」といった声があがっている。
日本代表メンバー26人は以下のとおり。
GK
早川友基（鹿島アントラーズ）
大迫敬介（サンフレッチェ広島）
鈴木彩艶（パルマ／イタリア）
DF
長友佑都（FC東京）
谷口彰悟（シント＝トロイデン／ベルギー）
板倉 滉（アヤックス／オランダ）
渡辺 剛（フェイエノールト／オランダ）
冨安健洋（アヤックス／オランダ）
伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）
瀬古歩夢（ル・アーブル／フランス）
菅原由勢（ブレーメン／ドイツ）
鈴木淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）
MF／FW
遠藤航（リバプール／イングランド）
伊東純也（ゲンク／ベルギー）
鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
小川航基（NEC／オランダ）
前田大然（セルティック／スコットランド）
堂安 律（フランクフルト／ドイツ）
上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
田中 碧（リーズ／イングランド）
中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス／フランス）
佐野海舟（マインツ／ドイツ）
久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）
鈴木唯人（フライブルク／ドイツ）
塩貝健人（ヴォルフスブルク／ドイツ）
後藤啓介（シント＝トロイデン／ベルギー）
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】ついに決定！北中米ワールドカップに挑む日本代表26人を一挙紹介！
久保建英や鎌田大地、上田綺世ら主力が順当に選ばれたなか、小さくない話題となっているのが守田英正の落選だ。
昨年の３月以降、コンディション不良などの理由により代表から遠ざかっていたものの、今季のチャンピオンズリーグでベスト８入りしたスポルティングではハイパフォーマンスを披露。森保ジャパン復帰待望論が過熱していた。
日本代表メンバー26人は以下のとおり。
GK
早川友基（鹿島アントラーズ）
大迫敬介（サンフレッチェ広島）
鈴木彩艶（パルマ／イタリア）
DF
長友佑都（FC東京）
谷口彰悟（シント＝トロイデン／ベルギー）
板倉 滉（アヤックス／オランダ）
渡辺 剛（フェイエノールト／オランダ）
冨安健洋（アヤックス／オランダ）
伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）
瀬古歩夢（ル・アーブル／フランス）
菅原由勢（ブレーメン／ドイツ）
鈴木淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）
MF／FW
遠藤航（リバプール／イングランド）
伊東純也（ゲンク／ベルギー）
鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
小川航基（NEC／オランダ）
前田大然（セルティック／スコットランド）
堂安 律（フランクフルト／ドイツ）
上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
田中 碧（リーズ／イングランド）
中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス／フランス）
佐野海舟（マインツ／ドイツ）
久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）
鈴木唯人（フライブルク／ドイツ）
塩貝健人（ヴォルフスブルク／ドイツ）
後藤啓介（シント＝トロイデン／ベルギー）
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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