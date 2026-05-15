人気アニメ「名探偵コナン」で毛利蘭役を務める声優の山崎和佳奈さんが、4月18日に亡くなりました。61歳でした。



【写真】「名探偵コナン」公式サイトに掲載された訃報 サイトは一時、つながりにくい状態に

所属事務所の青二プロダクションが5月15日、公式サイトを通じて発表。「弊社所属俳優 山崎和佳奈 儀（61歳） かねてより病気療養中でしたが薬石効なく2026年4月18日永眠いたしました ここに生前賜りましたご厚誼を深謝し謹んでご通知申し上げます」と伝えました。山崎さんは今年2月、体調不良のため当面の活動を休止すると公表していました。



「名探偵コナン」の公式サイトも15日、「TV・劇場版『名探偵コナン』製作スタッフ一同」の名義で「毛利蘭役・山崎和佳奈さんご逝去のお知らせ」を掲載。「『名探偵コナン』にて1996年のテレビシリーズ放送開始以来、約30年にわたり毛利蘭役を演じてくださいました声優・山崎和佳奈さんのご逝去の報に接し、謹んで哀悼の意を表します」と追悼しました。



原作者の青山剛昌さんは、同サイトを通じコメントを発表。「当たり前のようにそばにあった、あの耳に心地良い安心できる優しい声がもう聞けなくなるなんて…とても悲しいです」と、つらい胸の内を明かしました。



山崎さんが活動休止中、毛利蘭役は声優の岡村明美さんが代役を務めていました。公式サイトは今後について、「山崎和佳奈さんが大切に育ててこられたキャラクターへの敬意を胸に、岡村明美さんに引き続き務めていただきます」と報告。「山崎和佳奈さんが作品に刻んでくださった功績と想いを、製作スタッフ一同、大切に受け継ぎ歩んでまいります」としました。



山崎さんの訃報はインターネット上でも拡散し、所属事務所や作品の公式サイトは一時、つながりにくい状態に。ファンの間では「まさか蘭姉ちゃん」「ウソだ…」「ショックで言葉が見つからない」「あまりにも突然すぎる」「涙が止まらない」などの声が相次いでいます。