【セブン‐イレブン】『こだわりおむすび』シリーズ、品種･炊飯･具材を見直し全面刷新

セブン‐イレブンは、『こだわりおむすび』シリーズを全面刷新し、5月19日から順次発売する。一部地区を除く全国で取り扱う。

〈品種･炊飯･具材にこだわった新『こだわりおむすび』〉

今回のリニューアルでは、米や具材を厳選し、炊飯条件や調理方法などを徹底的に見直したという。リニューアルポイントは、以下の3つ。

【厳選したお米を使用】

全国各地の優良な産地･品種の中から、新潟県産コシヒカリや山形県産つや姫など、全8種を厳選し、地域毎に使い分けた。しっかりとした粒立ち、適度なもちもち感、噛むほどに広がる上品な甘みなど、それぞれの米の特徴が楽しめる。

【こだわりの炊飯方法】

お米の特徴に合わせた炊飯により、お米本来のおいしさを最大限に引き出した。具材との相性も良いという

【厳選した具材】

おいしいお米に合わせる具材も厳選した。調理方法や具材の大きさまで徹底的にこだわることで、最後までおいしく食べられる。

【『こだわりおむすび』シリーズの画像はこちら】

〈『こだわりおむすび』ラインアップ〉

※地域によって使用するお米が異なる場合がある。

◆新潟県産コシヒカリおむすび 北海道産生たらこ

価格:240円(税込259.20円)

凍る直前の氷温域で熟成したたらこを使用した。粒感があり、旨味がアップしている。

◆新潟県産コシヒカリおむすび 炭火焼銀鮭ハラミ

価格:278円(税込300.24円)

ふっくらとして脂のりが良く旨みの強い銀鮭のハラミを、炭火で香ばしく焼き上げた。

◆新潟県産コシヒカリおむすび 厚切り牛たん

価格:298円(税込321.84円)

厚切りで食べ応えのある牛たんを、レモンを効かせた塩だれで味付けした。旨みを引き立たせた仕立てで、後を引くおいしさ。

◆新潟県産コシヒカリおむすび 炭火焼さば

価格:220円(税込237.60円)

脂のりが良いノルウェー産のさばを塩麴などで漬け込み、炭火でふっくらと焼き上げた。

◆新潟県産コシヒカリおむすび 柚子ちりめん

価格:210円(税込226.80円)

醤油やみりんで甘辛く炊いたちりめんじゃこ(しらす干し)の佃煮に、国産の柚子皮を加えた。さわやかな香りと風味が広がる、さっぱりとした上品な味わいが楽しめる。