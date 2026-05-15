◆スペイン１部 ▽第３６節 ジローナ１―１Ｒソシエダード（１４日）

Ｒソシエダードの日本代表ＭＦ久保建英が１―１で引き分けた敵地のジローナ戦で２試合連続先発し、後半１２分までプレー。Ｗ杯を戦う日本代表メンバー発表前最後の一戦を終えた。試合後、久保はこのゲームの振り返りとともに、負傷で今季残りのプレミアリーグを欠場することが確定したＭＦ三笘薫（ブライトン）についてもコメントした。

▼試合後久保コメント

―残留争いの中、激しい試合だった。

「今日はきつかったですね。試合の入りから５バック、難しかったら５バックにするということになっていて、俺が５（バックの右）だったんですけど、難しくて。上手くプレスがハマらずに結構下がる時間帯が出てしまって、そこからのランってところで厳しい部分はあった。個人的にはそういうランニングのコンディションも確かめられてそこはよかったかなと思うんですけど、それ以外のところではチームとしては厳しかったです」

―国王杯優勝の後、メンタル的にも難しい？

「どうなんでしょうね。難しいものもあるかもしれないですね。選手もやっぱり何か大きなことを成し遂げたっていうのもあるし。あとは当然、僕らが国王杯の決勝前にそうだったように、今日の試合前もやっぱりどうしてもジローナの士気が高かった。そういうところで、同じようなクオリティできてるとは思わないですけど、やっぱ士気の高さも影響してくるのかなと思います」

―先発の際は同じぐらいの時間で交代しているが、出場時間の管理はある？

「そういうのはないですけど、ちょっとお尻のところがきつかったんで。それでもう１０分いけるかと言われて。２人セットで違和感あった人が代わったみたいな感じですね」

―お尻の違和感は張り？

「はい、シンプルにお尻なんで問題はないですけど、ちょっと張ってきたんで、無理しないって感じで」

―復帰後、実感では今はどのぐらいの状態にある？

「良くなってきてると思います。結構日に日に良くなってきて、トレーニングを継続してやってるんで、いい感じにどんどん、どんどんコンディション上げられればなと思います」

―明日代表発表だが、三笘など２列目に怪我が多い。

「怪我はすごい残念ですけど。本人に直接連絡もしましたけど。当然やっぱりしんどい部分もありますし、すごく大事な選手なので。でも、かわりの選手にもチャンスが来るわけですし、みな一丸となって、今回は三笘選手のためにも明日しっかり選ばれたメンバーがまた一致団結していい大会にできればなと思ってます」

―同じ２列目の選手として期待や責任も増える。

「僕が怪我したときも、親身に連絡取るとかしてくれてるんで、そこは三笘選手の気持ちも背負って、より責任を感じて頑張りたいなと思います」

―ホーム最終戦、コンディションも上げていきたい？

「ホームなんでね、チャンスがあれば積極的にしかけて、もっともっとボールを保持しながら自分のプレーをどんどん、どんどん出していきたいなと思います。展開次第ですけどね」