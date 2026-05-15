家族の借金が思わぬ形で、自分の人生に悪影響を及ぼす──。こうした不安は、決して珍しいものではなく、現実の問題として迫ってくることもあります。

今年3月、X（旧Twitter）上で「祖父の借金」をめぐる投稿が話題となりました。

投稿者は、祖父が連帯保証人となった多額の借金について、取り立てが自分にも及ぶ可能性を知ったとし、「自分の身を守るために弁護士を目指す」とつづっています。

●「孫も払うの？」相続の基本ルール

弁護士ドットコムには、亡くなった祖父の借金について「孫も返済しなければならないのか」といった相談が寄せられています。はたして、法的にはどのように考えられるのでしょうか。

原則として、借金などの債務は、亡くなった人の相続財産として相続人に引き継がれます。

相続人となるのは、まず配偶者や子です。子がすでに亡くなっている場合には、その子の子（孫）が代襲相続人となります。

また、子や孫がいない場合や、これらの人が相続放棄をした場合には、親や兄弟姉妹など、法律で定められた順位にしたがって相続権が移っていきます。

その結果、孫が相続人となり、思いもよらなかった「借金の返済義務」を負う可能性があります。

●借金を引き継がないための「相続放棄」

こうしたリスクに対する有効な手段の一つが「相続放棄」です。

相続放棄をすれば、はじめから相続人ではなかったことになり、借金を含む“負の財産”を一切引き継がずに済みます。

ただし、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から原則3カ月以内に家庭裁判所で手続きをする必要があります。期限を過ぎると、「単純承認」とみなされて、借金も含めて相続したものと扱われるおそれがあります。

なお、祖父の死亡時に子（孫にとって親）が存命し、その相続放棄がされれば、孫は改めて相続放棄をする必要がありません。

●生前贈与でも安心できない？注意すべきケース

また、生前に贈与を受けていた場合でも、その内容や時期によっては、債権者との関係で問題となることがあります。

たとえば、債務超過の状態で財産を移転していたようなケースでは、債権者から返還を求められる可能性があります。

個別事情によって結論が大きく変わるため、早めに専門家へ相談することが重要です。

身近な人の借金が、自分の問題として降りかかる可能性がある相続。トラブルを未然に防ぐためにも、基本的な仕組みと対応策を知っておくことが求められます。

【取材協力弁護士】

大和 幸四郎（やまと・こうしろう）弁護士

佐賀大客員教授。1988年中央大学法学部法律学科を卒業・1996年司法試験合格。

事務所名：武雄法律事務所

事務所URL：http://www.takeohouritu.jp/