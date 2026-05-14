5月13日、人気バンドRADWIMPSの野田洋次郎がXを更新。2006年発売の名曲にまつわる“秘話”を明かして、話題となっている。

《細木数子さんを題材にしたドラマ「地獄に堕ちるわよ」（すごいタイトル）がNetflixで公開になったそうな。今の若い世代は知らないだろうけど細木さんの影響力は俺らが10代の時とかものすごくて、あちこちで六星占術だ大殺界だという言葉が聞かれた。今でいうMBTIに少し似たものだったと思う》

野田は1985年7月5日生まれの40歳。いわゆる“細木ブーム”真っただなかに思春期を過ごした世代だ。そして、それは恋愛にまで影響してしまう。

《高校時代、当時付き合っていた彼女も細木先生の占いに傾倒し、ケンカすると「私たちは星が違う。あなたは木星人なの。」などと真っ正面から言われたりした。それに嫌気がさして（反抗の気持ちも込めて）、「ふたりごと」という楽曲の一節にそれらの言葉を入れたのでした》

占いに夢中な彼女が、占いの結果をもとに、2人の関係性まで判断してくるというのは、たしかにストレスとなるだろう。野田のこのポストには、大きな共感が集まっている。

《Netflixで1話目を見ましたよ。一時期、ホントによくメディアで取り上げられていた記憶がありますね。占いの類いは信じたことがないので、影響される人たちが不思議で仕方なかったです》

《嫌気がさすほど影響を与えてまうのが火星人の恐ろしい所。。 理屈じゃない魅力がそこにはあったんだろな》

当時の、異常ともいえるブームを振り返るポストだ。また、RADWIMPSファンからは《こういう曲に関する裏話みたいなの大好物すぎる》《六星占術が歌詞に入ってるな、とは思ってたけどこのエピソードは知らなかったな》と、興奮するポストが数多く投稿されている。

「2000年前後から、細木さんが提唱する『六星占術』が大ブームとなり、2004年に『ズバリ言うわよ!』（TBS系）、『幸せって何だっけ 〜カズカズの宝話〜』（フジテレビ系）と、細木さんの2本のレギュラー番組がスタートし、高視聴率を連発しました。ドラマのタイトルでもある『地獄に堕ちるわよ』などの過激発言もあって大人気でした。野田さんが当時の世相を皮肉るような歌詞にしつつ、しっかり上質のラブソングに仕上げているのはさすがですね」（芸能担当記者）

あまりにも意外な“名曲の裏側”。今度はドラマを皮肉る名曲が誕生するかもしれない。