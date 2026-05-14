ポルシェ911 カレラ4 GTSへ迫る中間加速

第2世代へ進化した、アリエル・ノマド。試乗車には18インチのヨコハマ・アドバン・タイヤが組まれており、これはオンロード向き。16インチのジオランダーを指定する事もできるが、公道を中心に乗るならベターなチョイスだろう。

【画像】パイプむき出しでナンバー付き ノマドとアトム4 ウラカン・ステラートと911 ダカールも 全148枚

ノマド 2にはローンチコントロールが実装され、ブースト圧を最大にした309ps時の0-100km/h加速は3.8秒。これは、より軽量だった初代ノマドより0.7秒も鋭い。約50km/hから110km/hの中間加速は、992.2型のポルシェ911 カレラ4 GTSへ迫る。



アリエル・ノマド 2（英国仕様）

最大の特長は、極めて身軽なこと。先代より車重は増えたが、52.7kg-mという大トルクを3000rpm手前から得られ、クラッチペダルの感触は素晴らしく、圧巻のダッシュを簡単に繰り出せる。同時に、オフロードでの能力も引き上げられた。

6速MTは、変速感の緻密さでは以前のホンダ製ユニットに届かない。それでも、レッドゾーン間際に素早くレバーをスライドさせても、ストロークは短く、シフトミスの可能性は低いだろう。

フロントを軸に旋回する敏捷性へ夢中

本格的なオフロードを想定したマシンでありつつ、オンロードで秀抜な運転体験を享受できることに変わりはない。ビルシュタイン社製サスペンションにアドバン・タイヤが組まれた試乗車は、深い没入感を生んでくれた。

以前、ジオランダー・タイヤを履いたノマド 2をサーキットで試した時は、興奮の中に若干の不安感が伴ったことは事実。しかし今回の組合せなら、荷重を自在に移動させつつ、確かな自信でカーブへ飛び込める。



アリエル・ノマド 2（英国仕様）

サイドブレーキを引かずとも、ブレーキを引きずりながらキッカケを与えれば、サイドスライドは簡単に誘える。更にトルクを加えれば、リアを軽く沈ませながら、フロントタイヤを軸に旋回していく敏捷性へ夢中になれる。

他方、ホンダ製エンジンではなくなったことで、サウンドは変化。高域での甲高い響きは、楽しめなくなった。

クイックなステアリングには慣れが必要

乗り心地も素晴らしい。大きな起伏を高速で通過しても、軽いボディはしっとり揺れるだけ。アリエルによれば、サスペンション自体の設計を見直し、加減速時のアンチダイブ／スクワット性能も高めたという。

ボディロールは大きいとはいえ、安定性へ影響が及ぶほどではない。ビルシュタイン社製ダンパーはオプションだが、追加費用を支払うだけの見返りはある。



アリエル・ノマド 2（英国仕様）

滑らかなステアリングは、ロックトゥロックが2回転とクイックで、多少の慣れは必要。

車高が高めで、アリエル・アトム級のフィードバックは得られないが、正確に反応する。ブレーキペダルは、感触は若干曖昧ながら、無視できる範囲だろう。

燃費は、高速の巡航で13.6km/L。70Lタンクを満たせば、900kmは無給油で走れる。

公道モデルで運転の楽しさは最高レベル

初代のコンセプトを追求し、唯一の存在として強化されたノマド 2。性能と同時に扱いやすさも向上し、ドライバーズカーとしての実力は確実に進化した。少量生産メーカーのアリエルながら、製造品質の高さやデザインの美しさも、訴求力を強めている。

オプションを追加すれば、英国価格は9万ポンド（約1890万円）に迫る一方、乗員はほぼ外気へ露出し、多くの人が受け入れられるモデルではないだろう。ホンダ製ユニットからフォード製ユニットの変更で、パワー感やサウンドの特長は薄まった。



アリエル・ノマド 2（英国仕様）

それでも、公道を走れるモデルの中で、運転の楽しさは最高レベル。リセールバリューが高いことも、背中を押す材料にはなるはず。納車は2年待ちとのことだが。

アリエル・ノマド 2（英国仕様）のスペック

英国価格：6万7992ポンド（約1427万円）

全長：3440mm

全幅：1860mm

全高：1475mm

最高速度：215km/h

0-97km/h加速：3.8秒

燃費：13.6km/L（高速巡航時）

CO2排出量：−g/km

車両重量：715kg

パワートレイン：直列4気筒2267cc ターボチャージャー

使用燃料：ガソリン

最高出力：309ps/5950rpm

最大トルク：52.7kg-m/2850rpm

ギアボックス：6速マニュアル／後輪駆動



アリエル・ノマド 2（英国仕様）