犬好き悶絶！秋田犬の〈もふもふ〉を完全再現⁉した、可愛すぎる秋田土産『もふどら』

料理と食をこよなく愛するオレンジページの編集者が、撮影や取材、プライベートで愛用する、とっておきの手みやげを紹介します。今回担当するのは、『オレンジページ』編集部ヨッシー。自他ともに認める犬好きで、特に日本犬の素朴なかわいさには抗えません！

実家で柴犬を飼っていたとき、体が大きかったのでよく秋田犬に間違えられていました（笑）。そんなわけで、柴犬も大好きだけど、秋田犬も見るたびに「はわわ〜〜ん♡」となってしまうほど大好き。あのくるんと巻いたしっぽと、ふわふわのお耳、つぶらな瞳がたまらない！

今回は、私のような秋田犬・日本犬好きさんがくぎづけになってしまうこと間違いなしの、最高に愛らしいどら焼きをご紹介します。

もふどら つぶあん、つぶあん＆マーガリン各2個（4個入スリーブ付） 1512円

【賞味期限：製造より30日間】蕗月堂公式オンラインショップで購入可能

まず、目を引くのがパッケージ。秋田犬のお顔がどかんと全面になっていて、見た瞬間に「かわいい！」と犬好きの心をわしづかみにします。スリーブの箱を開けると、中には同じデザインの小さな箱が4つ。

箱の裏面や側面に、くるんとした巻き尾が描かれているのも萌えポイントです。

「もふどら」、ここも推せる！

●悶絶級！ 生地に現る「くるんとした巻き尾」

どら焼きのふわふわな生地の表面には、秋田犬のチャームポイントである「巻き尾」の柄が！ 秋田犬のお顔ではなく、あえてくるんとしたしっぽを柄にしているところ、犬好きが「わかる〜！」と悶えるところではないでしょうか。食卓に出したとき、ひと話題添えてくれること間違いなし！

●黒糖香る“もふもふ”食感！ 老舗がたどり着いた究極のしっとり生地

「もふどら」という名前の通り、生地の質感は“もふもふ”。空気を含んだように軽い生地で、一口食べると、まるで秋田犬の毛並みのような（おそらく）、しっとり・ふかふかとした柔らかさに包まれます。

生地に練り込まれているのは「黒糖」。ほのかな甘みと特有のコク、深みのある香りが感じられて、おいしさを引き立たせています。このふんわりした甘さが中の餡と一体となって、食べた瞬間しあわせな気持ちに……♡

●「つぶあん」と「マーガリン」、選べる2つの幸せ

味は2種類で、定番の「つぶあん」と、コクのある「つぶあん＆マーガリン」もセットに。あんこの粒をあえてつぶさずに仕上げているそうで、ほろほろほどけるような食感が楽しめます。「つぶあん×マーガリン」は、まろやかさと塩けがあんこの甘さをぐっと引き立てて、日本茶だけでなくコーヒーにも合いそう。

1個ずつ小さな箱に入っているので、複数の方に分けて配るのにも便利。犬好きさんにあげたら「うわ〜かわいい！」と、絶対よろこんでくれるはず。秋田犬の「もふもふ」を思い浮かべながら、幸せなひとときを過ごすのにぴったりです。