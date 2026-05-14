

2026年5月16日（土）放送のNHK『新プロジェクトＸ〜挑戦者たち〜』において、世界的な旅行雑誌で3年連続世界一に輝いた豪華列車「ななつ星 in 九州」の物語が放送されます（再放送5月22日、配信は5月23日まで）。

かつてのJR九州は、国鉄時代からほぼ全ての路線が赤字、地元住民からも背を向けられるという絶望的な状況にありました 。その停滞を打破すべく動き出したのが、九州を一周する豪華列車「ななつ星 in 九州」プロジェクトです 。

番組では、車両のデザインから地元の食材、人間国宝の職人たちが注ぎ込んだ情熱まで、感動の開発秘話が明かされます。単なる豪華な移動手段ではなく、地域住民が「誇り」を持てる存在へと昇華させた軌跡は、観光の在り方を根本から変えました。いかにして「世界の憧れ」を創り上げ、”世界が認めた豪華列車” に昇りつめたのか、番組の見どころを放送・配信スケジュールと共にご紹介します。

「赤字」を「誇り」へ、住民と歩んだ逆転のシナリオ

今回の『新プロジェクトＸ』で描かれるのは、九州一周の豪華列車の物語です。

かつてのJR九州は、路線の多くが赤字で、地元住民からの期待も薄いという極めて厳しい状況にありました。その停滞した空気を打破するために企画されたのが、九州を一周する豪華列車「ななつ星」です。

「ななつ星 in 九州」の車内 （画像：NHK）

目標は「住民が誇れる列車」にすること。鉄道会社だけのプロジェクトに留まらず、地元の農家や人間国宝級の職人たちを巻き込み、九州が持つ本来のポテンシャルを「列車」という形に集約させました。

番組では、不可能と言われた「世界一」の評価を得るまでの泥臭い挑戦の数々が映し出されます。

番組の概要

・番組名： 新プロジェクトＸ 世界が認めた豪華列車〜赤字鉄道が起こした奇跡〜

・放送日時（NHK総合）：本放送2026年5月16日（土）午後8:07〜午後8:55、再放送2026年5月22日（金）午後11:45〜午前0:32

・NHKプラス配信： 2026年5月16日 午後8:52 〜 5月23日 午後8:52 まで

・主な内容：「ななつ星 in 九州」の開発秘話。赤字鉄道会社がいかにして世界一の評価を得たか、農家や人間国宝職人との協働の記録。

・出演：語り・田口トモロヲ

新プロジェクトＸ 世界が認めた豪華列車〜赤字鉄道が起こした奇跡〜（画像：NHK）

細部に宿る情熱、世界一に導いた「こだわり」の正体

「ななつ星」が世界的な評価を得た理由は、異常なまでの「細部へのこだわり」にあります。 水戸岡鋭治氏による心ときめくような極上の「車両のデザイン」、九州の魅力を再発見できる「旅のルート設定」、そして旅の中で供される「食事の一皿一皿」や「おもてなし」に至るまで、一切の妥協が許されませんでした。

3泊4日や1泊2日の旅路で体験できるのは、単なる景色ではなく、九州の「文化」そのものともいえるでしょう。車両の客室に散りばめられた豪華な装飾や、土地の食材を活かすための農家との連携など、「裏側の情熱」が旅のプレミアム感を作り上げています。なぜ一つの列車が、世界中のセレブリティを魅了し続けるのか。その答えが、職人たちの手仕事や開発者の苦悩の中に隠されているのでしょう。

ななつ星での食事のイメージ（画像：NHK）

“通過点”だった九州の多地域が 世界の列車観光の“聖地”へ

これまで、観光客にとって九州の一部有名観光地を除く多くの地域は、観光地へ行くための「通過点」に過ぎませんでした。JR九州は地元農家や若者たちに「自分たちの土地には世界一の価値がある」と説き、プロジェクトに巻き込みました。職人が手がけた豪華な洗面鉢（有田焼）や一皿の料理、そして車窓の外で満面の笑みで旗を振る人々。そして「ななつ星」の登場により、列車が停車するすべての場所、窓の外で旗を振るすべての人々が「旅の主役」に変わったといえるでしょう。

鉄道ファンだけでなく、地元の農家や若者たちが「自分たちの土地には世界一の価値がある」と思うことができた功績も大きなものだったといえます。

『新プロジェクトＸ』が映し出すのは、鉄の塊に命を吹き込んだ挑戦者たちの「熱」そのものです。いまだに非常に抽選倍率が高い「ななつ星 in 九州」での旅ですが、その舞台裏を知ることで、車窓からの景色がこれまでとは違って見えるようになるでしょう。「絶対無理」という逆風を「世界一」という旋風に変えたななつ星の物語を、放送や配信番組で、ぜひご自身の目でお確かめください。

（TOP画像：PIXTA、その他の画像：NHK）

鉄道チャンネル編集部

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