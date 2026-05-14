大谷翔平が7回無失点で今季3勝目

【MLB】ドジャース 4ー0 ジャイアンツ（日本時間14日・ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、本拠地でのジャイアンツ戦に先発登板。7回105球を投げて無失点の好投で3勝目をあげた。試合後、地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」のインタビューに応じたムーキー・ベッツ内野手は「彼（の活躍）を言葉で表すのは難しい。He’s the best」と称えた。

勝利を引き寄せた大谷の投球にベッツは賛辞の言葉を並べた。「ストライクを投げまくっていたね。四球も一切与えないし」と、被安打4、8奪三振、2四球の内容を絶賛。最後は「ショウヘイだからね」と活躍に脱帽している様子だった。

3回の第2打席では、大谷を援護する3号ソロ。4月3日（同4日）の敵地・ナショナルズ戦以来となる一発は、負傷者リストから復帰後“初アーチ”となった。大谷の“代役”となる「1番」で先発出場。バットでチームの連敗ストップに貢献した。

ベッツは「（きょうは）必ず勝たないといけないと感じたか、と言われたらわからないけど、絶対に何か起こさないといけないと感じた。幸いにもショウヘイが相手を封じてくれた。私たちが何か起こすまで、猶予を与えてくれた」と大谷に感謝。投打が噛み合い掴んだ勝利に振り返った。（Full-Count編集部）