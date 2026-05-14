「2025-26 大同生命SVリーグ」の男子チャンピオンシップ ファイナルは15日（金）から17日（日）にかけて実施される。

◼️サントリーサンバーズ大阪 vs 大阪ブルテオン

「世界最高峰のバレーボールリーグ」を目指して2024年から始まった大同生命SVリーグ。2年目となる2025-26シーズンは昨年10月24日に、兵庫県神戸市の「GLION ARENA KOBE」で行われた。9,133名の観客が見守る中、そのリーグ開幕戦を彩ったのがサントリーサンバーズ大阪と大阪ブルテオンだった。

その両者が再びあいまみえる。15日（金）から神奈川県横浜市の「横浜アリーナ」を舞台に2戦先勝方式で実施されるチャンピオンシップのファイナル。リーグの頂点を懸けた、最後の決戦だ。

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開幕戦で勝利を飾ったのは大阪Ｂ。今季はフランス代表で2度の五輪金メダルを獲得した実績を持つアントワーヌ・ブリザールが加わった。変幻自在のトスワークに当初はチームメートも困惑を覚える様子が見られたが、試合を重ねるごとに「トスを“打たされている”感覚はなくなってきて、“打っている”ようになってきた」とベテランの山内晶大をはじめとするアタッカー陣は口をそろえる。

攻撃陣はアタック決定率54.4％で今季トップアタッカーに輝いたミゲル・ロペスを筆頭に、総得点651点でチームトップスコアラーの西田有志、さらにアタックに力強さが増しているアウトサイドヒッターの富田将馬やスピードとパワーが魅力のミドルブロッカー、エバデダン ラリー アイケーらが名前を連ねる。と同時に光るのはボールを落とさない力。“ディグの神”ことリベロの山本智大がフロアディフェンスの中心を担い、チーム全体としてもカバーリングやフォローなど日頃の練習で取り組んでいる実戦形式のメニューで培われた連携やつなぎで相手に決定機を与えない。

それはジェイテクトSTINGS愛知とのセミファイナルでも発揮され、山本や富田が的確な位置取りと抜群の反応でボールを拾い上げる姿は何度も見られた。そして、もちろん個の力も。セミファイナルでは各セットの終盤で、キャプテンの西田が自慢のサービスエースを炸裂させた。昨季はセミファイナルで敗れた相手にリベンジを果たした大阪Ｂは、SVリーグ初優勝へ加速している。

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一方、昨季リーグ王者として連覇を目指すサントリーもレギュラーシーズン優勝の実力を、チャンピオンシップに入ってから存分に見せつけている。ウルフドッグス名古屋とのセミファイナルはGAME1を圧倒する内容で制し、GAME2も第1セットを落としながら第2セット以降は要所で髙橋藍やドミトリー・ムセルスキーが得点を決めきることで逆転勝利を収めた。今季移籍加入したセッターの関田誠大やリベロの小川智大らトップレベルの面々のパフォーマンスは言うまでもなく、どの局面においても各々がやるべきことを把握し、それらが高次元で噛み合っている印象だ。

さらに経験値の高さも特筆すべき点。髙橋や小野寺太志、リリーフサーバーで投入される髙橋塁や甲斐孝太郎らは昨季のリーグ優勝を当事者として味わっており、また新加入のアウトサイドヒッター、イゴール・クリュカも母国ロシアで代表にクラブにと活躍してきた選手。小川は語る。

「レギュラーシーズンは長い期間で多くの試合を戦うので、ときに集中力が切れるときもあるものです。けれども、チャンピオンシップに入り、ディマ（ムセルスキー）やイゴールのギアが上がったと感じます。僕も負けないように頑張ります」

再び頂点に立つことだけを見据えて、こちらもアクセル全開で突き進む。

振り返れば開幕戦で黒星を喫したサントリーだが、翌日のGAME2で勝利。その後、レギュラーシーズンでは昨年末の第8節では連勝を収めて対戦成績は3勝1敗と勝ち越した。とはいえ、そのときは大阪Ｂが数日前までブラジルで参加していた「2025男子クラブ世界選手権大会」から帰国したばかりとあって、チームコンディションは万全と言えず。シーズンを通して個々のパフォーマンスやチームの戦術が高まっていることを踏まえれば、これまでの対戦成績はさほど意味をなさない。

神戸で始まった2025-26シーズンは、横浜でどんなフィナーレを飾るか、果たして。

■SVリーグ男子 チャンピオンシップ ファイナル 試合日程・放送情報・配信情報

サントリーサンバーズ大阪 vs 大阪ブルテオン

▼日時

GAME1：5月15日（金）19時02分～

GAME2：5月16日（土）16時05分～

GAME3：5月17日（日）15時35分～（どちらかが2勝した場合、GAME3の開催はなし）

▼会場

横浜アリーナ

▼放送

GAME1：フジテレビ地上波、フジテレビNEXT

GAME2：NHK BS、フジテレビNEXT

GAME3：NHK BS、フジテレビNEXT

▼配信

GAME1：J SPORTSオンデマンド、SVリーグFree Live GAME!

GAME2：J SPORTSオンデマンド

GAME3：J SPORTSオンデマンド