東京・江東区にある大型商業施設のおもちゃ売り場から鉄道模型20点、およそ14万円相当を盗んだとして、24歳の無職の男が警視庁に逮捕されました。

窃盗の疑いで逮捕されたのは、横浜市都筑区の無職・松尾周容疑者（24）で今年3月上旬、東京・江東区にある大型商業施設のおもちゃ売り場で、鉄道模型20点、14万2560円相当を盗んだ疑いがもたれています。

松尾容疑者は、客や店員の少ない午前中を狙って犯行に及び、盗んだおもちゃは大手リサイクルショップに持ち込んでいたとみられています。

調べに対し、「私がやったことに間違いありません」と容疑を認めたうえで、「パチンコで遊ぶために金が必要だった」と供述しているということです。

松尾容疑者は葛飾区の大型商業施設のおもちゃ売り場から、鉄道模型などのおもちゃ27点、およそ15万円相当を盗んだとして先月、逮捕されていました。

松尾容疑者は今年に入ってから少なくとも40回、あわせて1100点以上のおもちゃをリサイクルショップに持ち込んでいるということで、被害総額はあわせて140万円相当に上るとみて警視庁が余罪を捜査しています。