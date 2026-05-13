大谷翔平12試合ぶり7号本塁打もドジャース4連敗　あす先発登板予定　3発被弾の山本由伸は7回途中5失点で今季3敗目

◆ロサンゼルス・ドジャース2ー6サンフランシスコ・ジャイアンツ 12日（日本時間13日午前11時10分試合開始、ユニクロフィールド・アット・ドジャースタジアム）

メジャーリーグ（MLB）、ドジャースは12日（日本時間13日）、ホームでジャイアンツと対戦し、大谷翔平選手（31）が「1番DH」で、山本由伸投手（27）とともに先発出場。大谷は3回に12試合ぶりとなる7号ホームランを放った。

1ー1の同点で迎えた3回裏の第2打席、大谷はジャイアンツ先発ハウザーから左中間スタンドへ12試合ぶり、53打席ぶりとなる7号ソロホームランを放った。

打球速度170キロ、飛距離121メートル、角度23度の一発だった。

3回、9番ハースにソロホームランを打たれた山本は、5回に8番ベーダー、9番ハースに連続ソロホームランを浴びて逆転を許すと、7回に1死1、3塁のピンチを迎えたところで降板。2番手トライネンが8番代打ギルバートにスクイズを決められ1失点。なおも2死1、2塁で1番イ・ジョンフに2点タイムリー二塁打を打たれ、ジャイアンツが6ー2とリードを広げた。

山本は6回1/3、92球を投げて被安打6、被本塁打3、奪三振8、与四死球0、失点5の成績だった。

試合は9回裏2死走者なしで第5打席となった大谷がセカンドゴロに倒れてゲームセット。ジャイアンツが6ー2で勝利してドジャースは4連敗となり、山本は今季3敗目（3勝）を喫した。

大谷は4打数2安打、本塁打1、打点1、得点2、三振1、四球1の成績。あす13日（日本時間14日）のジャイアンツ戦で先発登板の予定となっている。