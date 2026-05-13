ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得し、現役引退した「りくりゅう」（三浦璃来さん、木原龍一さん）ペアの三浦さんが2026年5月10日にインスタグラムを更新した。木原さんとのツーショットが公開され、「微笑まし過ぎ」などと反響を呼んでいる。

「ショートケーキになりたかった木原龍一」

三浦さんはインスタで、2人がTシャツを着て横並びでソファーに座っている写真を公開した。机にショートケーキがあり、プレートには「りくりゅうペア 最高の感動をありがとう」と書かれている。木原さんは両手を顎に添えてケーキを見つめ、その姿に三浦さんが微笑んでいる様子だ。投稿文では、

「ショートケーキになりたかった木原龍一 ちゃんと人間のままでいてくれてありがとう」

と伝えた。ケーキは東京・紀尾井町のラグジュアリーホテル「ホテルニューオータニ」 からとしている。

投稿のコメント欄には、「全てが可愛い」「木原くんあざとい」「りくちゃんの龍一くんを見る眼差しが尊い」「もうおふたりの愛があふれてる」「仲良しさが伝わりやっぱり最高です！！」「プライベートな写真も投稿してくれてすごく嬉しい！」「微笑まし過ぎ」といった声が寄せられている。

幼稚園の頃、母に語った夢だった「好きだったんですかね」

三浦さんは、ハッシュタグで「#子どもの頃の将来の夢は #ショートケーキ #ちなみに私は #シャイニールミナス」とも説明している。シャイニールミナスとは人気アニメ「ふたりはプリキュアMaxHeart」の登場キャラクターだ。

なお、木原さんは、4月24日にGoogle Japanが公開したYouTube動画で「僕は幼稚園の頃はショートケーキになりたいって言ってたって」と明かしていた。三浦選手から「どういうこと？」とツッコまれ、下記のようにも説明し、笑いが起きていた。

「1番覚えてるのが、なんかイチゴケーキが好きだったのか、ショートケーキになりたいっていう夢を話してたらしいですけど、母に。なんだそれはと思いながら...好きだったんですかね」