話したくなる腕時計トリビア 第74回 腕時計の「ツナ缶」とは何のこと?
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多くの大人たちを虜にする腕時計。部品の精巧さや機能性の素晴らしさを理解すると、腕時計の世界がもっと楽しくなるだろう。そこでこの連載では、腕時計の初心者から長年のコレクターまで、知っておきたい腕時計の豆知識をクイズ形式でお届けする。
「ツナ缶」と呼ばれる腕時計は?
腕時計の世界では、正式なモデル名とは別に愛称で呼ばれるモデルも少なくありません。
例えば、愛好家たちの間で「ツナ缶」と呼ばれる腕時計はどのモデルのことでしょうか?
――正解は次のページへ
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正解はこちら
【答え】セイコーのマリーンマスタープロフェッショナルや、ダイバースキューバなどのモデル
セイコー プロスペックス マリーンマスタープロフェッショナル SBBN031
「ツナ缶」と呼ばれるのは、「外胴プロテクター」と言われるリング状のガードがついているモデルになります。
この外胴プロテクターは、横から見るとやや台形の円筒形状となっており、その形状が「缶詰めのツナ缶」に似ているとの意見から、「ツナ缶ケース」と広く呼ばれるようになりました。オーソドックスなデザインを好む傾向のあるセイコーにおいて、このツナ缶モデルは、まさにアイコニックな存在と言えます。
外胴プロテクター
『トケイ通信』編集主幹&主筆 須川誠 株式会社コメ兵 商品部のエキスパート。レア物から王道まで、腕時計を見つめ続けて19年。KOMEHYOが運営しているブログマガジン「トケイ通信」の編集長。記事内容の決定から執筆まで一人でカバーし、マニアが楽しく読めるツボをしっかり押さえていると、本当の時計好きから支持されている。専門性としては、「製品の良し悪しの判断」、「ムーブメント」、「真贋」などを得意とする。トケイ通信：https://www.komehyo.co.jp/tokei-tsushin/ 株式会社コメ兵：https://komehyo.jp/ この著者の記事一覧はこちら
多くの大人たちを虜にする腕時計。部品の精巧さや機能性の素晴らしさを理解すると、腕時計の世界がもっと楽しくなるだろう。そこでこの連載では、腕時計の初心者から長年のコレクターまで、知っておきたい腕時計の豆知識をクイズ形式でお届けする。
「ツナ缶」と呼ばれる腕時計は?
腕時計の世界では、正式なモデル名とは別に愛称で呼ばれるモデルも少なくありません。
例えば、愛好家たちの間で「ツナ缶」と呼ばれる腕時計はどのモデルのことでしょうか?
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【答え】セイコーのマリーンマスタープロフェッショナルや、ダイバースキューバなどのモデル
セイコー プロスペックス マリーンマスタープロフェッショナル SBBN031
「ツナ缶」と呼ばれるのは、「外胴プロテクター」と言われるリング状のガードがついているモデルになります。
この外胴プロテクターは、横から見るとやや台形の円筒形状となっており、その形状が「缶詰めのツナ缶」に似ているとの意見から、「ツナ缶ケース」と広く呼ばれるようになりました。オーソドックスなデザインを好む傾向のあるセイコーにおいて、このツナ缶モデルは、まさにアイコニックな存在と言えます。
外胴プロテクター
『トケイ通信』編集主幹&主筆 須川誠 株式会社コメ兵 商品部のエキスパート。レア物から王道まで、腕時計を見つめ続けて19年。KOMEHYOが運営しているブログマガジン「トケイ通信」の編集長。記事内容の決定から執筆まで一人でカバーし、マニアが楽しく読めるツボをしっかり押さえていると、本当の時計好きから支持されている。専門性としては、「製品の良し悪しの判断」、「ムーブメント」、「真贋」などを得意とする。トケイ通信：https://www.komehyo.co.jp/tokei-tsushin/ 株式会社コメ兵：https://komehyo.jp/ この著者の記事一覧はこちら