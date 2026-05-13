飛距離を出すなら“全体しなり”シャフトがいい！ 柏原明日架も投入した伝説のシャフトの性能は？【最新10モデル評価一覧】
話題のドライバーやアイアンに替えても劇的にショットが良くなることは少ない。しかし、クラブフィッターの吉川仁氏は「シャフトにはその可能性がある」と語る。近年はシャフトの素材や製法が大きく進化。自分に合う運命的なシャフトを見つければ人生最高の1打が打てるはず。今回は「とにかく飛距離を伸ばしたい！」という人が選ぶべき10本のシャフトの特徴を吉川に語ってもらった。
【スペック一覧】全体しなりシャフトでつかまりやすいモデルは？ 5点剛性、振動数……一挙公開！
◇ ◇ ◇シャフトを選ぶ際、飛距離を伸ばしたいという人には、振動数が小さく、シャフト全体が大きくしなる“全体しなりタイプ”のものを選ぶのがオススメです。しなり量が大きくなれば、ヘッドスピードも上がってくれます。ここでは、最新の10本の全体しなりタイプの特徴をご紹介します。1．フジクラ スピーダーブースト『スピーダーNXシリーズ』よりしなり量が大きく、手元と先端がムチのようにしなってくれます。HS40m/s未満でもぶっ飛ばせるシャフトです。2．フジクラ スピーダーNX バイオレットシャフトにハリがあるものの、ハードヒッターが打ったときはシャフト全体が“強く”しなり戻るので飛距離性能が高いのが魅力的です。3．日本シャフト バルカヌスシニアゴルファーにとってはお助け感のある飛び系シャフト。中間から先端がスピーディにしなるのでつかまりもいいですね4．USTマミヤ アッタススピード振動数が少ない超軽量のしなり系。HS35m/s前後でもしなりを感じて飛ばせるが、先端が暴れないので方向性も安定します。5．三菱ケミカル ディアマナ スティンガー大人気で完売した『S-TRIXX』を彷彿させる高弾性なしなりが特徴。クセのないフィーリングは万人向き。柏原明日架選手が開幕戦から投入しています。6．三菱ケミカル バンキッシュVV次世代の軽量シャフトだと思います。軽量なのにインパクトでの当たり負けがなくて挙動も安定。「飛んで曲がらない」を叶えてくれます。山下美夢有選手もテストしていた注目シャフトです。7．グラファイトデザイン ツアーAD Liaシニアや女性で競技をやっている人にオススメのシャフト。スピード感が出て飛距離性能も高いのに、左につかまり過ぎないのが魅力です8．ネクスジェン TS ブルーシャフト全体が少し細めになっているのでスピード感はトップクラス。トルクもあるので、ドローヒッターにオススメです。9．オートフレックス ジョイ365全体しなり系の中でも最もしなりが大きいシャフトです。特に先端側のしなり戻りが強烈なのでスライサーと相性がいいと思います。10．REVE パワーゾーン高弾性の超軽量シャフトで、しなりは大きいけどクセがありません。HS40m/s未満の人は間違いなくヘッドスピードが上がりますよ。■解説:：吉川 仁よしかわ・じん／「4plus Fitting Labo & Golf Salon」主宰。スイングとギアの両面に精通し、「ギアーズ」や「トラックマン」を駆使して、悩めるゴルファーのギア選びをサポートする。◇ ◇ ◇シャフトの種類が多過ぎて何が違うか分からない…… 関連記事「40本のシャフトを徹底調査！ 飛ばしは“全体”、”方向性なら“部分”しなりで選ぼう」で自分の悩みを解決してくれるシャフトをチェック
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