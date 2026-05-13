タレント大久保佳代子（55）が13日、NHK「あさイチ」（月〜金曜午前8時15分）に生出演。自身の「老害」の可能性を自覚する出来事を明かした。

この日の番組は中高年の行動を「老害」と呼ばれることについて、視聴者のさまざまな意見について取り上げ、キャスターの博多華丸・大吉、鈴木奈穂子アナ、ゲストの大久保、村山由佳氏、ラランド・サーヤが議論を交わした。

進行の安部みちこアナから、「自分が老害と言われるかもと気にしている人いますか」と出演者に質問が飛ぶと、大久保、村山氏、鈴木アナの3人がおずおずと挙手した。

大久保は「私が老害かも、と思っているのは、若いスタッフに恋愛事情を聞きがち」と説明。「別に…聞きたいじゃない、『彼氏彼女いるの？』とか、『付き合って何年なの？』って。でもこれってもしかして踏み込みすぎなのかな？って」と冷静に分析した。

大久保は「それは申し訳ないので、まず私が言おうと思って『私は最後の恋愛はね…』ってしゃべり出すんですけど、話を聞かせるのも、もしかして老害なのかとか、すごい思います」と気にした上で「でも、すごい（恋愛トークを）したいんですよ」と漏らした。