デイリースポーツの記録担当がプロ野球のさまざまな記録をひもとく新企画「記録の向こう側」（随時掲載）がスタート。今回はパ・リーグ初の月間ＭＶＰを取り上げる。

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Ｑ…パ・リーグ初の月間ＭＶＰは？

セ・リーグから４年遅れで、パも採用した月間ＭＶＰ。初の受賞者は、日本ハムのサイドスロー、高橋直樹だった。

前年７８年は９勝と不本意なシーズンを送った高橋直は、雪辱を期して４月２日開幕戦・ロッテ戦（後楽園）の先発マウンドに立った。３失点で完投勝利を挙げると、一気に波に乗る。この月５戦５勝、うち４試合が完投勝ち。１８日・近鉄戦（日生）では五回途中から救援に立ち、５イニングのロングリリーフで勝利をつかんだ。月が変わっても勢いは衰えない。５月の初登板、３日・ロッテ戦（仙台）で完封し開幕６戦６勝という、圧巻の好スタートを切った。

最高の滑り出しを見せた高橋直はこの年、キャリアハイの２０勝（１１敗）を挙げる。最多勝こそ２１勝の山田久志（阪急）に譲ったものの、充実のシーズンは４月の好成績がもたらした。

ところが、男の人生なんて一年先すら分からない。翌年８０年には１０勝９敗と、勝ち星は半減。ドラフト１位の木田勇（日本鋼管）が２２勝を挙げ、世間の注目は一気にこの黄金ルーキーに移った。当時のパ・リーグは２シーズン制度をとっていた。後期の土壇場で近鉄に優勝をさらわれ、大沢啓二監督は絶対的な抑え投手の必要性を痛感。同年オフ、広島・江夏豊の獲得を熱望した。交換要員として指名されたのが高橋直だった。日本ハム側は「彼だけは勘弁してくれ」と渋ったが、広島サイドの熱意に折れた。

８１年に最多セーブでＭＶＰとなった江夏に対し、高橋直は２勝に終わる。８２年シーズン中に今度は、西武にトレードされる。７勝を挙げたサイドスローは、翌年８３年１３勝と完全復活。西武黄金時代の到来に腕を貸したのだった。

Ａ…７９年４月の高橋直樹（日本ハム）

（デイリースポーツ・高野 勲）