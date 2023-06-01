グーグルは、ファイル共有機能「Quick Share」のアップデートや、iOSからAndroidへのデータ移行プロセスの刷新を発表した。データの共有や機種変更がよりシームレスに実行できるようになる。

プラットフォームの壁を越えるファイル共有

Quick Shareは、Google Pixelを皮切りに、対応するハードウェアを備えたAndroid端末でAirDropとの互換性が持たされる。今年中には、サムスンやOPPOのほか、シャオミ、OnePlus、Vivo、HONORといった企業の端末にも対応が拡大される。

また、互換性のない端末を使用している場合でも、Quick ShareからQRコードを生成し、クラウド経由でiOSデバイスへ即座にファイルを共有できる機能が本日から提供される。

さらに、WhatsAppなどのメッセージングアプリ内にもQuick Shareが直接統合される。これにより、アプリ間でファイルのアップロードやダウンロードを繰り返す手間が省かれ、アプリの裏側で直接ファイルが送信される。

iPhoneからの完全なワイヤレスデータ移行

iOSからAndroidへのデータ移行プロセスにおいて、アップルとの協業による全面的な見直しが実施された。

従来のアプリや写真、連絡先などに加え、パスワード情報やホーム画面のレイアウトまでもが、古いiPhoneから新しいAndroid端末へワイヤレスで移行される。

新しい移行プロセスはeSIMの転送もサポートしており、今年後半にSamsung GalaxyおよびGoogle Pixelデバイスで提供が開始される。