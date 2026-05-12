『ブラックスター -Theater Starless-』、7thアルバム「BLACKSTARVII」が2部構成で発売決定！「BLACKSTARVII Act1」 ビジュアルを解禁！
ワルメン応援＆リズムゲーム『ブラックスター -Theater Starless-』(略称:ブラスタ)の7枚目となるフルアルバム「BLACKSTARVII」の発売が決定、アルバムビジュアルが初解禁された。
「BLACKSTARVII」はSeason7に実装された楽曲のうち、前半・後半に分かれた2部構成となっており、Act1を2026年7月21日、Act2を12月(予定)にそれぞれ発売される。
また、Act2の発売と同時に、楽曲本「BLACKSTAR GAME SONG COLLECTION Season7」の発売も決定。現在ブラックスター Official Storeにて予約が受付中。
CD・楽曲本詳細ページはこちら
https://bsofficialstore.com/collections/7th-album-gscs7
●リリース情報
「BLACKSTARVII Act1」
7月21日発売
【完全生産限定】
価格：￥6,600（税込）
・YSK氏撮り下ろしビジュアル使用の三方背ケース仕様
・アクリルスタンド Act1 ver.(黒曜・リンドウ/計2点)
＜収録楽曲＞
1:Step it
Vocal:吉野(Singer:齋藤知輝(Academic BANANA))
2:羽飾りは月に
Vocal:青桐(Singer:SHIN)
3:No Regrets
Vocal:マイカ(Singer:Kradness)
4:COREBEAT
Vocal:晶(Singer:小林太郎)
5:ハピハピ！
Vocal:真珠(Singer:スタンガン)
6:Les chats sorciers
Vocal:柘榴(Singer:しゃけみー)
7:Black Gamble
Vocal:ケイ(Singer:藤田玲)、吉野(Singer:齋藤知輝(Academic BANANA))、夜光(Singer:松本明人)、晶(Singer:小林太郎)、マイカ(Singer:Kradness)、リンドウ(Singer:あじっこ)、真珠(Singer:スタンガン)、柘榴(Singer:しゃけみー)、青桐(Singer:SHIN)、MC:ヒース(MC:Takuya IDE)
8:Snowly Heart
Vocal:ケイ(Singer:藤田玲)、リンドウ(Singer:あじっこ)
9:ぢごくぱーちー★
MC:ヒース(MC:Takuya IDE)
10:Mirrorborne
Vocal:晶(Singer:小林太郎)
11:Still Believing
Vocal:夜光(Singer:松本明人)
予約はこちら
https://bsofficialstore.com/
「BLACKSTARVII Act2」
12月発売
【完全生産限定】
価格：￥6,600（税込）
・YSK氏撮り下ろしビジュアル使用の三方背ケース仕様
・アクリルスタンド Act2 ver.(ケイ・モクレン・ミズキ/計3点)
【ブラックスター Official Store限定まとめ買いセット】
「BLACKSTARVII Act1・Act2」/「BLACKSTAR GAME SONG COLLECTION Season7」
＜セット内容＞
7th Album「BLACKSTARVII Act1」
・Disc
・アクリルスタンド Act1 ver.(黒曜・リンドウ/計2点)
7th Album「BLACKSTARVII Act2」
・Disc
・アクリルスタンド Act2 ver.(ケイ・モクレン・ミズキ/計3点)
「BLACKSTAR GAME SONG COLLECTION Season7」【完全生産限定】
・書籍
・缶バッジ5種セット(YSK氏撮り下ろしCDジャケットイラスト使用)
ブラックスター Official Store限定まとめ買いセット特典
・A4クリアポスター(YSK氏撮り下ろしCDジャケットイラスト使用)
※発売時期が分かれるため、以下の2回に分けて発送いたします。
１.7月21日(火)発送予定 「BLACKSTARVII Act1」
２.12月発送予定 「BLACKSTARVII Act2」・「BLACKSTAR GAME SONG COLLECTION Season7」
※「BLACKSTARVII Act2」・「BLACKSTAR GAME SONG COLLECTION Season7」単品の発売日は「2026年12月予定」です。「BLACKSTARVII Act1」とは発送日が異なりますので、あらかじめご了承ください。各商品単品の予約開始日については後日ご案内いたします。
楽曲本
「BLACKSTAR GAME SONG COLLECTION Season7」
12月発売（予定）
判型:A4判
発売:株式会社DONUTS
素材:紙
●作品情報
「ブラックスター -Theater Starless-」
配信形式スマートフォン(iOS/Android)
ジャンルワルメン応援＆リズムゲーム
配信中
アプリのダウンロードはこちら
iOS
https://apps.apple.com/jp/app/id1457688497
Android
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.ne.donuts.pds
＜『ブラックスター -Theater Starless-』とは＞
大都会の片隅にあるショーレストラン「Theater Starless」を舞台に、リアルタイムで進行する予測不能なストーリーが楽しめるワルメン応援＆リズムゲーム。累計260万ダウンロード突破し、幅広いジャンルのオリジナル楽曲は150曲を超え、シンガーによる全国ライブツアー、声優による朗読劇、コラボレーションイベントなど、アプリゲームの枠を超えてその活動を全国へ広げている。
(C) 2019 DONUTS Co. Ltd. All Rights Reserved.
関連リンク
「ブラックスター -Theater Starless-」公式サイト
https://blackstar-ts.jp
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優