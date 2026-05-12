「2026年サンリオキャラクター大賞」中間順位を発表！ 2位は「シナモロール」、では1位は？
サンリオは、サンリオキャラクターの人気投票イベント「2026年サンリオキャラクター大賞」の人気投票の中間順位を発表しました。今回は、その中間発表をランキング形式で紹介します！
【20位までの全ランキング結果を見る】
「みんなの笑顔がぼくのパワーになるよ」とファンへの感謝を語り、最終順位の発表まで一緒に楽しむことを呼びかけています。
11の国と地域でも暫定1位を記録するなど海外での人気も沸騰しており、アニバーサリーを祝うファンから多くの支持を集めています。
(文:All About ニュース編集部)
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2位：シナモロール2位は、初回速報で首位、2025年の最終順位でも2位を獲得した、不動の人気キャラクターであるシナモロールでした。
「みんなの笑顔がぼくのパワーになるよ」とファンへの感謝を語り、最終順位の発表まで一緒に楽しむことを呼びかけています。
1位：ポムポムプリン1位は、30周年のアニバーサリーイヤーを迎え、初回速報の2位から逆転して首位に浮上したポムポムプリンでした。
11の国と地域でも暫定1位を記録するなど海外での人気も沸騰しており、アニバーサリーを祝うファンから多くの支持を集めています。
(文:All About ニュース編集部)