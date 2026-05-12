福島県郡山市の磐越自動車道で私立北越高校（新潟市）の生徒１８人が死傷した部活動の遠征バス事故で、自動車運転死傷行為処罰法違反（過失運転致死傷）容疑で逮捕された無職の男（６８）が、事故の５日前にも高速道路で追突事故を起こしていたことが１２日、関係者への取材で分かった。

しかし、男は福島県警の調べに「直近の事故歴はない」などと話しており、県警は説明の信ぴょう性や、適正な運転能力を有していたかも調べる。

捜査関係者などによると、男はこの数か月で複数回事故を起こした。今月１日には新潟県の日本海東北自動車道で事故を起こしたという。

男は事故を起こすたび、同県の自動車整備会社に修理を依頼していた。１日は同社の代車で追突事故を起こした。事故後、男は同社の男性（７３）に「免許証を返納する」と話したという。男性は「子どもたちを２０人も乗せて走ることを知っていたら、絶対に運転するなと説得したのに」と悔やんだ。

６日の死傷事故では、バスに乗っていた生徒が事故直前の走行時の様子をスマートフォンで撮影し、「今日死ぬかもしれない」という趣旨のメッセージとともに保護者に送信していたことも分かった。動画には現場近くのトンネルとみられる映像が記録されていた。バスにはドライブレコーダーがなく、県警は走行時の状況を裏付けるため、動画を解析している。